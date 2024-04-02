新莊昌平國小樂活館啟用 侯友宜：讓學校成社區中心

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（中央社記者王鴻國新北2日電）新北市長侯友宜今天到昌平國小主持「樂活館」啟用典禮時表示，他陸續推動公托、公幼、托老、樂齡進入校園，讓學校成為社區中心及資源共享，讓學校成為社區中最快樂的地方。

侯友宜致詞表示，他一直推動公托、公幼、托老、樂齡等設施進入校園，帶動社區一起往前走。希望讓學校成為社區的中心，以及和社區資源共享，進而讓學校成為社區中最快樂的地方。

他表示，市政建設就算借錢也要做，否則，未來愈來愈貴，因為世界的趨勢都強調環保減碳，尤其碳權會讓原物料愈來愈貴，因此，包括軌道建設及副都心、塭仔圳等地方發展都要加快，這些可能小朋友不理解，但現場有家長，畢竟環境優化的時間不等人。

侯友宜接受媒體聯訪時說明，樂活館在新莊昌平國小，是一個共享資源的運動場館，不但1樓有運動場館，2樓也有跑道及社團、會議中心，希望建構社區大家可以共好的運動地方。

教育局表示，這次昌平國小樂活館興建工程，市府共編列約新台幣2億3780萬元，興建地上3層多功能活動中心。1樓為挑高多功能球場，設置運動器材室及體適能教室，2樓有長達160公尺室內環狀空中跑道、社團教室，3樓設置會議室。

教育局表示，樂活館戶外空間規劃屋頂為綠化農場，除了打造學生優質教學場域外，更有數間社團教室可供社區民眾在課餘時間借用，並兼做為地區性緊急收容場所，提升多元使用效益，創造學校與社區雙贏局面。（編輯：李錫璋）1130402

新北市新莊區昌平國小「樂活館」2日啟用，全館斥資新台幣2億餘元，興建成為地上3層的多功能活動中心。中央社記者王鴻國攝 113年4月2日