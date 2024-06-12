中職明星賽單日開放近3萬席 皮卡丘到訪大巨蛋

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（中央社記者楊啟芳台北12日電）中華職棒明星賽將於7月20、21日在台北大巨蛋舉行，單日開放到2.85萬席，可望打破明星賽觀眾紀錄。中職今天還宣布與寶可夢Pokemon GO聯手，皮卡丘、伊布都將現身大巨蛋。

中職今年明星賽座位規劃開放至大巨蛋4層，單場達2.85萬席，兩場次5.7萬席，預計將打破中職明星賽史上最多人進場紀錄。

中華職棒明星賽首度與遊戲Pokemon GO合作，玩家和球迷可以在活動中體驗會場專有的限時調查、田野調查和活動專屬的寶可補給站，屆時將有機會遇到戴著紅色派對帽的皮卡丘和未知圖騰B；且皮卡丘和伊布將來到現場舉辦見面會，2場賽事分別發送上萬組的皮卡丘、伊布造型紙帽。

除了賽事之外，明星賽還有各項技術挑戰賽，首日「野手速球王」由隱藏好手飆球速，次日「叫恁總誒出來打」看教練團們比拚打擊，12強台灣隊派出曾豪駒、王建民，明星隊派出洪一中、平野惠一，另外還有「趣味接力賽」。

「全壘打大賽」分別在20、21日進行預賽及決賽，參賽選手是透過全網路票選產生，最高票的前8名選手入選參加全壘打大賽，分別為林安可、魔鷹（Steven Moya）、吉力吉撈．鞏冠、曾頌恩、王柏融、陳俊秀、陳子豪、張志豪。

中職也會邀請藝人助陣明星賽，第1天由「情歌天后」丁噹和「全創作唱跳歌手」呂思緯開唱；第2天則邀請到「玉女歌手」蘇慧倫、「情歌王子」畢書盡。

明星賽門票將於14日中午12時在ibon售票系統全面開賣，內野B1層官方應援前方2排的「白金特區」新台幣3880元，B1層「精品熱區」1880元、「精品站立應援熱區」1480元、「商務區」1080元、「經濟區」780元。

內野上層L2分為熱區780元、非熱區680元，L4「乖乖同樂區」和外野「動滋同樂區」均為580元。（編輯：李亨山）1130612