潘威倫中職投球數破3.1萬球 6局優質先發吞敗

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（中央社記者謝靜雯台北9日電）統一獅隊投手潘威倫今天被味全龍隊吉力吉撈．鞏冠敲出雙響砲，投6局失3分、優質先發吞敗，中職生涯投球數突破3萬1000球，挑戰生涯150勝再等等，獅隊終場以2比3吞敗。

統一7-ELEVEn獅隊今天在主場台南棒球場迎戰味全龍隊，獅隊42歲投手「嘟嘟」潘威倫先發，潘威倫1局上1人出局後被郭天信敲出安打，但接著讓李凱威敲出雙殺打、沒有失分。

2局上潘威倫被龍隊首名打者吉力吉撈．鞏冠敲出陽春砲，2人出局後被林智勝敲出二壘打、再被張祐銘敲安，但及時回穩沒有失分。

潘威倫3局上1人出局後被郭天信敲出二壘打，2人出局後被吉力吉撈．鞏冠敲出安打失掉1分；6局上，再被吉力吉撈．鞏冠敲出陽春砲失分。

潘威倫今天總計用77球投6局，被敲出9支安打包括2發全壘打，投出1次三振、沒有四死球保送，失掉3分責失分吞下本季第2敗。

潘威倫投77球為個人這2年一軍單場用球數新高，也是繼2022年9月1日後，睽違647天的優質先發，生涯第392場出賽、338場先發，賽後中職生涯投球數累積達3萬1017顆。

獅隊4局下靠著蘇智傑、潘傑楷、陳重羽接連安打攻占滿壘，林益全滾地球送回第1分；8局下邱智呈敲安、潘傑楷選到保送，林安可代打敲安再追1分，但攻勢沒有延續吞敗。

龍隊野手吉力吉撈．鞏冠今天單場3安、包括2發全壘打，包辦3分打點，本季全壘打數累積11轟，獲選單場最有價值球員（MVP）。

龍隊洋投艾璞樂（Tyler Eppler）今天用97球投5局，被敲出3支安打，投出3次三振、3次保送，失掉1分責失分，奪下個人本季第4勝。（編輯：戴光育）1130609