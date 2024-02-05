駐韓代表投書 抗議中國擅改M503航線

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（中央社記者廖禹揚首爾5日專電）南韓3大報之一的朝鮮日報今天刊出駐韓國代表梁光中投書，抗議中國片面宣布取消與台灣就M503航線達成的協議，呼籲國際社會正視此案，避免可能造成的飛航風險。

中國民航局1月30日宣布，2月1日起取消M503航線自北向南飛行偏置，後續並將啟用連接M503航線的W122、W123航線由西向東飛行，使航線更靠近海峽中線。台灣政府隨即表達嚴正譴責，要求中方依規定進行協商。

根據ICAO「飛航服務規劃手冊」第4.2.6節規定，任何飛航網絡改變應與所有相鄰飛航情報區協調，而台灣民航局是與M503航線相鄰的「台北飛航情報區」（FIR）唯一主管機關，中方事前卻未與台灣協商，逕行宣布改變相關飛航網絡，梁光中指出，此舉嚴重違反ICAO規定，更凸顯中國不負責任的威權本質。

梁光中也說，中國國際航線及航班數較COVID-19疫情前大為減少，既有航線運行並無滯礙或擁擠現象，且既有M503南向偏行航路更有助於飛航安全，顯見中國以緩解航班增長壓力、保證飛航安全等原因開通相關航路的說法，完全與事實不符，而是出於政治目的。

中方未遵守「國際民航組織」（ICAO）相關規定先與台灣協商，片面取消M503航線自北向南飛行偏置，以及擅自啟用W122及W123兩航線由西向東運行等作法，嚴重損害區域飛航安全及和平穩定，也破壞台海現狀及互信。

對於中方聲稱設立和啟用相關航線是陸方民航空域管理的「常規工作」，「無需與台方協商」，台灣民航局具體指出這次航線變更將使相關路線航班在航路上同時雙向飛航，不僅造成航管困難，若遇到不良天候或飛行操作異常，可能導致飛航航班進入台灣空域及雙方航班交錯飛航的危險狀況，要求中方依規定協商，否則須承擔所有風險與責任。

梁光中也在這次投書中呼籲國際社會正視此案，共同要求中國就新航路的實施立即與台灣進行協商，以管控可能造成的飛航風險。（編輯：張芷瑄）1130205