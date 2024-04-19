美警進哥大校園驅離親巴勒斯坦示威 逮捕百人

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（中央社紐約18日綜合外電報導）紐約警方今天進入哥倫比亞大學校園，清除100多名親巴勒斯坦示威者，將他們依擅闖校園逮捕和控罪。然前一天哥大校長才在國會聽證承諾兼顧學生的安全與言論自由。

華爾街日報指出，加薩戰爭導致美國大學校園撕裂，大學校方則疲於平衡言論自由權與保護學生免受騷擾和暴力威脅。與許多其他頂尖大學一樣，哥倫比亞大學也面臨部分學生和校友壓力，表示學校需要更妥善保護猶太學生免受反猶主義侵害。

紐約市長亞當斯（Eric Adams）說：「這很糟糕。當示威訴求為和平時，就不應使用現場所看到的煽動性詞彙，（示威現場）當中一些言論實在非常卑劣。」

示威者仿效幾十年前越戰反戰抗爭在校園紮營的模式。華盛頓郵報指出，紐約市警局員警應哥大校長夏費克（Minouche Shafik）所請，身著鎮暴裝備進入校內有系統地逮捕抗議者，被捕者幾無抵抗。夏費克稱這是為確保校園安全所採的「非常措施」。

哥大學生會主席維賈雅庫瑪（Tejasri Vijayakumar）聽到警察進入校內後整個傻住並落淚；哥大校園已整週關閉，要有學生證者才能進入。維賈雅庫瑪說這只是場和平的學生抗議，「何以不由校安人員出面」。

她說眾人很憤怒，很多人也感到害怕，但恐懼沒有讓人群減少，學校行政部門此舉只會火上加油。

夏費克在給紐約警方的信裡表示，參與示威紮營的學生會被停學。

在警方清除哥大校內示威營地前一天，夏費克和其他校方主管才因校內的反猶主義遭國會調查。她們被叫到共和黨主導的眾議院教育和勞動力委員會聽證，議員們質問親巴勒斯坦示威中使用的口號、何以校方沒有阻止近期未經授權的抗議活動，以及將如何處分參與的學生。

去年12月時美國國會也傳喚哈佛大學、賓夕法尼亞大學和麻省理工學院的3位校長聽證，他們在聽證會上拒認「猶太人正施以種族滅絕」的主張牴觸學校政策。 哈佛和賓夕法尼亞大學兩位校長後來辭職。

示威群眾17日在哥倫比亞大學晨邊（Morningside）校區的中心位置搭建帳篷。夏費克今天表示，出於安全考量及違反校內規定才決定清除示威活動，還說校方17日晚間已向抗議學生發出書面警告，如不撤離後果自負。

紐約市警局表示，他們逮捕108人並控以非法闖入，其中兩人還被控妨害公務。

人權兼文學團體「美國筆會」（PEN America）表示，他們對哥大找警察清除「學生在言論自由區域和平表達政治觀點」一舉感到不安。

美國筆會負責提倡大學校園言論自由的夏佛迪安（Kristen Shahverdian）說：「更令人擔憂的是，清除行動是在昨天眾議院聽證會要求打壓校園內親巴勒斯坦言論的政治施壓後所採取。」

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這是自1987年4月後，哥大校方再次召喚警察驅散校園示威活動，當年的校長索文（Michael Sovern）請警察驅離在學校行政與教學大樓抗議校園種族主義的學生。

哥大另於1968年4月發生大規模反對越戰的示威，當時校方召喚上千名警察驅離佔據多棟校內建築的抗議學生，近700人被捕、100多人受傷。哥大校刊「哥倫比亞觀察家日報」（Columbia Daily Spectator）當時形容為「殘酷血腥的武力展現」。（譯者：陳亦偉）1130419