馬來西亞舉辦巴勒斯坦團結週 教長：逾萬學校參與

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（中央社記者黃自強吉隆坡19日專電）以巴衝突迄今未歇，馬來西亞去年曾舉辦「巴勒斯坦團結週」，鼓勵教育部轄下學校響應捍衛巴勒斯坦權利自由。教育部長法麗娜昨天在國會答詢稱，有逾一萬所學校參與，提高對世界和平重要性的認知。

巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯去年10月7日對以色列發動多年來規模最大的一次攻擊，以色列隨後對加薩進行報復性空襲，戰火延燒至今。

馬來西亞教育部（KPM）從去年10月29日至11月3日推動「巴勒斯坦團結週」，首相安華（Anwar Ibrahim）盼從教育著手，讓學校老師與家長教育孩童了解有關巴勒斯坦議題背景與知識，不因衝突加深族群歧見。

這項深入校園的巴勒斯坦團結週活動雖落幕，但校園曾出現以極端方式表達支持，諸如學生在活動中蒙臉並綁著拯救巴勒斯坦布條，活動出現玩具槍枝等，遭民間團體反彈，擔心埋下激化大馬多元文化與宗教矛盾陰影。

東方日報報導，教育部長法麗娜（Fadhlina Sidek）昨天在國會答詢時說明，當時共有1萬53所學校參與「巴勒斯坦團結週」活動，其中包括技職院校、師範院校等。

法麗娜認為，這項活動對強調人道主義與和平重要性產生正面影響，無論各種族、宗教與國家都要尊重人權，隨時關心他人的需求與痛苦。

值得注意的是，大馬透過舉辦「巴勒斯坦團結週」活動，順利募集馬幣1165萬令吉（約新台幣7817萬元）的巴勒斯坦人道主義基金。

馬來西亞支持巴勒斯坦人的合法權利，主張他們有權在以1967年以前邊界為基礎的國際公認邊界內和平居住，並以東耶路撒冷為首都，以及巴勒斯坦人擁有返回家園與取回財產的不可剝奪權利。（編輯：陳慧萍）1130319