更多編輯台推薦新聞：
美中科技戰新篇章 禁TikTok法案內容、執行方法一次看懂
國際

美中科技戰新篇章 禁TikTok法案內容、執行方法一次看懂

打卡熱點竟是生態惡夢 壽山「一簾幽夢」錦屏粉藤威脅原生植物
生活

打卡熱點竟是生態惡夢 壽山「一簾幽夢」錦屏粉藤威脅原生植物

保母虐童致死案發3個月才延燒 關鍵時間點、各方說法整理
社會

保母虐童致死案發3個月才延燒 關鍵時間點、各方說法整理

美傳奇勵志男亞歷山大逝世 患小兒麻痺困「鐵肺」70年破紀錄
國際

美傳奇勵志男亞歷山大逝世 患小兒麻痺困「鐵肺」70年破紀錄

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

空氣品質惡化 監測網：清邁成全球空污最嚴重城市

2024/3/15 22:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社清邁15日綜合外電報導）泰國旅遊勝地清邁今天被濃濃的霧霾籠罩，居民和遊客在有毒的空氣中呼哧喘氣。根據瑞士空氣品質追蹤業者IQAir，這座通常風景如畫的城市今早成為世界上空氣污染最嚴重都市。

法新社報導，清邁（Chiang Mai）的細懸浮微粒（PM2.5）濃度被歸為「非常不健康」等級，達到世界衛生組織（WHO）年度指南規範的35倍以上。由於細懸浮微粒很細小，這些致癌微粒可以經由肺部進入血管。

根據IQAir網站，清邁的空氣品質指標（AQI）今天清晨曾突破200，達到非常不健康等級，超越烏茲別克首都塔什干的193，中國首都北京的160。

每年的最初幾個月，清邁的空氣經常有嚴重污染情況，原因有農民焚燒作物殘梗以便整地，還有森林火災及廢氣的影響。

民眾健康意識抬頭也促使泰國政府採取一些行動，泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）的內閣提出乾淨空氣法草案（Clean Air Act），今年1月17日在國會眾議院通過一讀。

賽塔預計今天稍晚造訪清邁，並於明天會晤應對森林火災的相關單位。

但清邁居民、62歲的水果攤販卡默（Kamol）被問及空污問題時嘆氣又搖頭，說他從未獲得任何幫助，「我每年都需要做健康檢查，特別是呼吸系統方面的疾病」。

泰國相關當局本月提出警告，官方需要採取更多行動，去年至少有1000萬人因為污染相關的健康問題而需要接受治療。

50歲的薩里亞（Sariya）在清邁購買日用品時說道：「空污總是很嚴重，尤其每年這個時候。也因為空污總是很嚴重，我們對此無能為力。」（譯者：王嘉語/核稿：陳彥鈞）1130315

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.220