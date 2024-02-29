香港基本法23條立法 美批破壞一國兩制

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（中央社記者江今葉華盛頓28日專電）美國國務院表示，密切關注香港擬議「基本法」第23條立法，特別是對「國家機密」與「外部干預」採取廣泛且模糊定義，也認為此舉進一步違反中華人民共和國的國際承諾，破壞一國兩制框架。

香港特區政府針對「基本法」第23條立法的公眾諮詢期於28日結束，外界擔憂這項立法可能進一步限縮香港言論自由。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）晚間聲明，美國正密切關注香港依循基本法23條制訂的國家安全立法，以及對在香港的美國公民、投資與企業的影響。特別是香港當局提議對「國家機密」與「外部干預」採取廣泛而模糊定義高度關注，這可能會因為擔憂遭到逮捕或拘留而噤聲不語。

米勒表示，美方也擔憂香港當局將在境外執行23條，在跨國鎮壓行動中，恐嚇和限制美國公民與居民的言論自由。

美方表示，23條立法可能加劇2020年實施的國家安全法，限制香港人民的權利與自由。制定條款模糊且具有境外效力的額外國家安全立法，將進一步違反中華人民共和國的國際承諾，並破壞一國兩制框架。

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香港基本法第23條規定，「香港特別行政區應自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為，禁止外國的政治性組織或團體在香港特別行政區進行政治活動，禁止香港特別行政區的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫」。

2020年實施的港區「國家安全法」僅納入23條一部分禁止罪行，例如分裂國家、煽動叛亂及顛覆中央政府，其餘未處理，待港府另行立法。（編輯：韋樞）1130229