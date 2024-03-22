加拿大首度決定設立臨時居民上限 2024秋季實施

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（中央社記者胡玉立多倫多21日專電）繼今年初限制國際留學生人數之後，加拿大移民部長米勒（Marc Miller）今天進一步宣布，將在今年秋季制定移民水平計畫時，首次針對抵達加國的臨時居民人數設定上限。

近幾個月來，米勒為遏制加拿大人口急劇增長，持續採取系列措施。根據這項最新宣布，加拿大聯邦政府計畫在未來3年內，將臨時居民數量從目前占總人口6.2%減至5%，第一個上限目標將在9月設定。

由於高等教育機構國際學生入學人數增加，以及各方增加使用臨時工計畫項目，加拿大臨時居民數量激增。

今年1月米勒已宣布，加拿大未來2年將大幅限縮國際學生簽證核發數量，今年核發量會比去年減少約1/3，以此緩解住房、醫療保健和其他服務的壓力。

米勒也曾表示，加拿大每年入境的臨時居民人數急劇增加，加拿大已對臨時工「上癮」。

米勒今天表示：「國際移民增加對加拿大意義為何，我們應該誠實對話。有必要做出改變，讓制度更有效率、更永續。」

加拿大已計畫從5月1日起減少引進某些行業的工人數量。加國就業部長布瓦松（Randy Boissonnault）表示，目前部分企業允許最多有30%勞動力使用臨時外籍勞工計畫，該比例將降至20%。

加拿大通訊社（Canadian Press）報導，加拿大人口強勁成長，導致聯邦政府嚴格檢視移民政策，臨時居民熱潮尤其受到關注。

去年秋天，米勒宣布將在2026年平衡加拿大新永久居民數量，以應對住房和其他服務面臨的壓力。

加拿大人口在2023年第三季成長超過43萬，是自1957年以來任何季度人口成長最快一次，其中近3/4的成長是由非永久居民推動。

加拿大聯邦政府在疫情期間放寬臨時外籍勞工規則，幫助企業填補創紀錄的職位空缺。面對國際人道危機，加國接納引進大量移民，包括近30萬逃離俄羅斯入侵的烏克蘭人。

經濟學家對於近年來移民工人的增加表示擔憂，並警告加國聯邦計畫是透過提供廉價勞動力，阻礙雇主創新。

滑鐵盧大學（University of Waterloo）經濟學教授斯庫特魯德 （Mikal Skuterud）表示，上述最新宣布，代表聯邦政府對臨時外籍勞工計畫政策轉變，「計畫不再強調成長擴大，而是縮小規模」。（編輯：陳惠珍）1130322