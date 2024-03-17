尼日：撤銷與美國軍事合作協議

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（中央社尼日尼阿美16日綜合外電報導）尼日政府今天宣布，「立即」終止與美國的軍事合作協議。

法新社報導，這份聲明是在美國高級代表團離開尼日一天後發表。先前代表團對尼日進行為期3天的訪問，以與推翻總統並與俄羅斯走近的軍政府恢復接觸。

聲明指出，政府決定「立即撤銷」美國國防部在尼日境內的美國軍事和文職員工的協議。

國家電視台今天宣讀了這一消息。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，華盛頓知道這項聲明。美國先前針對軍政府路線進行了坦率的討論。

米勒在X上表示，美國仍與軍政府保持聯繫，並將「根據需要」提供最新情況。

美國目前在尼日仍駐有約1000名士兵，駐紮在耗資1億美元建造的沙漠無人機基地。2023年7月政變以來，那裡的活動一直受到限制，華盛頓也限制了對尼日政府的援助。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1130317