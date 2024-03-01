蒲亭警告西方核戰風險 美國譴責發言不負責任

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（中央社莫斯科/華盛頓29日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天警告，西方國家若派兵赴烏克蘭作戰，可能挑起核子戰爭，俄國握有可攻擊西方目標的武器。美國譴責蒲亭發言「不負責任」，但認為風險無擴大跡象。

綜合路透社及法新社報導，俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭導致俄國與西方關係自1962年古巴飛彈危機以來最嚴重惡化，雖然蒲亭（Vladimir Putin）過去也曾提到北大西洋公約組織（NATO）與俄國直接衝突的危險，但他今天發出的核戰警告是歷來最明確一次。

71歲的蒲亭在國情咨文中再度指控西方國家執意削弱俄羅斯，還說西方國家領袖不明白他們插手俄國內部事務有多危險。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在2月26日曾說，歐洲的北約成員國不應排除派遣地面部隊到烏克蘭的選項；但美國、德國、英國等國家很快就反對這項提議。

蒲亭在提出核武警告之前特別談及此事。他說：「西方國家必須瞭解，我們也有武器能打擊他們領土上的目標。這一切真的有可能引發動用核武和毀滅文明的衝突。他們不懂嗎？」

俄羅斯將於3月15日到17日舉行總統大選，蒲亭幾乎確定連任，可再執政6年。

他提到，戰略核武已經充分準備好，新一代極音速核武也已完成部署或處於研發和測試完畢的階段。

他建議西方政治人物想想，曾侵略俄羅斯無果的納粹德國領袖希特勒（Adolf Hitler）和法國皇帝拿破崙（Napoleon Bonaparte）等人的下場。

蒲亭說：「但現在的後果會更悲慘得多…他們還以為（戰爭）是卡通。」他批評西方政治人物忘了真正的戰爭是何種樣貌，因為他們沒遇到俄羅斯過去30年面對的安全問題。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）則告訴記者：「這不是我們第一次看到蒲亭講話不負責任。擁有核武的國家領導人不該這樣說話。」

米勒說道：「我們過去曾私下並直接與俄羅斯溝通動用核武的後果。」

但他還說：「我們沒看到任何跡象顯示俄羅斯正準備動用核武。」（譯者：曾依璇/核稿：陳彥鈞）1130301