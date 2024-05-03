尼日要美軍打包走人 傳俄軍事人員進駐空軍基地

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）在西非國家尼日軍政府決定將美軍逐出尼日後，美國一名高階國防官員向路透社表示，俄羅斯軍事人員已進入美軍駐紮在當地的一座空軍基地。

統治尼日的軍方已要求美國把近1000名軍事人員撤出尼日。尼日在去年政變以前，一直與華府合作對抗導致成千上萬人喪生、數以百萬計民眾流離失所的叛亂分子。

美國一名高階國防官員在不願透露身分的情況下表示，俄羅斯部隊並未與美軍混在一起，而是使用101空軍基地（Airbase 101）的另一座機棚。這座基地位於尼日首都尼阿美（Niamey）的迪奧里．哈馬尼國際機場（Diori Hamani International Airport）旁。

在美俄兩國軍事和外交競爭關係因為烏克蘭衝突日益激烈之際，俄羅斯軍方的舉動，讓美軍和俄軍彼此相當接近。

此事也令人關切美國撤軍後，尼日境內美軍設施未來的命運。

這名官員表示：「（情況）不是很好，但短期之內還能應付。」

尼日和俄羅斯駐華府大使館並未立即回應記者的置評請求。

在非洲多國發生政變，一些渴望與西方政府保持距離的勢力上台後，美國及其盟國被迫從這些國家撤軍。美軍除了即將撤離尼日外，日前也已離開查德，法國軍隊則被趕出馬利和布吉納法索。

與此同時，俄羅斯正尋求強化與非洲各國的關係，將俄國宣揚為一個在非洲大陸沒有殖民包袱的友好國家。

美國官員指出，尼日當局曾告訴美國總統拜登政府，約有60名俄羅斯軍事人員會在尼日境內，但這名官員無法證實這個數字。

尼日政變後，美軍將101空軍基地部分人員移防至阿加德茲市（Agadez）的201空軍基地（Airbase 201）。目前不清楚有哪些美軍設備仍留在101空軍基地。

美國斥資逾1億美元在尼日中部建造201空軍基地。自2018年以來，這座基地被用來發射武裝無人機攻擊伊斯蘭國（IS）和隸屬蓋達組織（Al Qaeda）的伊斯蘭和穆斯林支持組織（JNIM）戰士。

華府擔心，若沒有美國部隊的部署和情報能力，伊斯蘭主義武裝分子可能會乘機在沙赫爾（Sahel）地區壯大勢力。

沙赫爾地區是介於撒哈拉沙漠和蘇丹草原之間，一個從非洲東部延伸至西部、長逾5400公里的條狀地帶。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1130503