香港反送中組織成員受審 承認曾赴台受訓

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（中央社記者張謙香港23日電）名為「屠龍小隊」的「反送中」運動激進組織曾策劃用槍械及爆炸品殺害警員，案件正在審訊中，據報導，小隊多名成員供稱曾赴台灣接受退伍軍人的軍事訓練。

綜合本地媒體報導，相關小隊成員與另一名激進組織成員當時計劃於2019年12月8日民間人權陣線舉行遊行時，以槍械及爆炸品殺害警員。

在行動前後，8人先後被警方拘捕，之後遭起訴「串謀爆炸、管有爆炸品、管有槍械、串謀作出恐怖主義行為、協助和教唆製造爆炸品」等。

報導表示，8名被告已各自承認不同罪行，其中「屠龍小隊」組長黃振強和成員彭軍壕、另一激進組織成員吳智鴻承認「串謀犯對訂明標的之爆炸」罪，這種罪行屬於反恐條例範疇。

據報導，在昨天的審訊中，吳智鴻、彭軍壕及張堅順等人承認，當年9月中下旬曾前往台灣參加由退伍軍人提供的軍事訓練，訓練體能、格鬥、槍械等，所有費用由另一名男子資助。

他們又曾在香港西貢測試手槍及AR15長槍，遊行前夕組裝了土製炸彈，當中有百根金屬釘，可在400公尺範圍內高速射出。（編輯：周慧盈）1130223