美國國會委員會提名黎智英等4人角逐諾貝爾和平獎

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（中央社記者江今葉華盛頓1日專電）美國國會及行政部門中國問題委員會今天將公布中國人權定期審查報告，並將提名香港壹傳媒集團創辦人黎智英、中國知名維權人士許志永、丁家喜與維吾爾學者伊力哈木‧土赫提角逐2024年諾貝爾和平獎。

美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）今天上午將召開聽證會，公布對中國人權的定期審查報告，除邀請專家學者說明中國人權現況外，也將邀請受迫害者家屬現身說法。CECC也預計正式提名黎智英、許志永、丁家喜與伊力哈木‧土赫提角逐2024年諾貝爾和平獎。

這封以CECC主席、共和黨眾議員史密斯（Chris Smith）和委員會共同主席、民主黨參議員默克利（Jeff Merkley）名義，於1月31日發給諾貝爾和平獎委員會的信函指出，提名這4人角逐諾貝爾和平獎，以表彰他們對人權的堅定承諾。

信函指出，黎智英、許志永、丁家喜與伊力哈木‧土赫提4人目前都遭到中國當局任意拘留，並因行使國際法保障的權利而被判長期徒刑。

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主席們指出，中華人民共和國政府是現今世上最嚴重的人權侵犯者之一。諾貝爾獎上一次授與中國人獎項是2010年和平獎得主劉曉波，他也是僅有的2名在國家拘留期間死亡的諾貝爾獎得主之一。

信函指出，頒發諾貝爾獎給這些人將能發出一個信號，亦即生活在中國共產黨統治下的人們對和平與自由的渴望，與世界各地數十億其他人表達的祈願並未有什麼不同。（編輯：周永捷）1130201