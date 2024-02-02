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中國媒體簡轉繁搞烏龍 韓國瑜變成「南韓瑜」

2024/2/2 17:06（2/2 17:12 更新）
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（中央社台北2日電）近期中國媒體關注台灣立法院長選舉，然而部分媒體的相關報導卻將立法院長韓國瑜的名字誤植為「南韓瑜」，迄今未更正。分析認為，可能是這些網站的簡轉繁系統資料庫過舊且未更新所致。

立法院第11屆立委2月1日報到，並選出國民黨立委韓國瑜擔任立法院長、國民黨立委江啟臣擔任立法院副院長。這個消息受到不少中國媒體關注與報導，然而卻有多家媒體在報導相關新聞時，將「韓國瑜」誤植為「南韓瑜」。

搜尋資料顯示，包括中國知名的涉台綜合性網站「華夏經緯網」、中國國務院新聞辦公室管理的新聞網站「中國網」都出現誤植。

華夏經緯網一篇轉載自中評社的評論，標題為「南韓瑜續寫傳奇人生肩負新使命」，文中也都使用「南韓瑜」，然而中評社原文是使用的是「韓國瑜」；華夏經緯網的簡體版網站並未誤植名字。

中國網轉載中新社的一篇新聞，標題顯示「南韓瑜、江啟臣出任新一屆台灣立法機構正副負責人」，內文也都誤植為「南韓瑜」，但中新社原文並未寫錯名字。

對此，中國媒體人安替在社群平台X（過去稱推特）發文稱「我還以為是惡搞呢，一登錄網站，果然這樣。」他分析，文章應是採用了自動轉化簡轉繁，而且用的是非常早年的版本，所以「韓國瑜」被轉化成了「南韓瑜」。

進一步搜尋「華夏經緯網」，發現該網站數年前就將韓國瑜誤植為南韓瑜，相關報導迄今都未更正。（編輯：吳柏緯/楊昇儒）1130202

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