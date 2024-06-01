1.4億元土地誤植1400萬售出 桃園市府急廢標

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（中央社記者葉臻桃園1日電）桃園市政府標售祭祀公業林宗土地，得標者已經繳款後，市府才發現底標新台幣1.4億元被誤植為1400萬元，決定撤標、退款並補貼利息；得標者不滿權益被侵害，將提訴願與行政訴訟。

國民黨籍桃園市議員黃婉如昨天在桃園市議會質詢時表示，桃市府標售面積111.6坪的桃園區桃園段長美小段137-1號「祭祀公業林宗」土地，承辦人員卻將1億4222萬8800元的拍賣底價誤寫成1422萬8800元。

黃婉如說，得標地主已經繳款、在等過戶，才收到市府公文表示底價誤植、要撤標；得標地主認為，他們是合法程序標售，如果市府執意廢標，將以法律程序維護權益。

桃園市政府民政局長劉思遠表示，將連坐懲處承辦人員等，並退還得標地主已繳納款項、賠償利息損失；該土地的標售所得款項會提存在法院，若10年間仍無法土地整合，款項將沒入公庫。

劉思遠也說，這項業務今年才從地政局移由民政局辦理，計算土地增值稅時才發現標價錯誤，依行政程序法的標售作業疏失理由緊急撤銷標案。

桃園市政府法務局長賴彌鼎指出，土地買賣並非一般商品，這筆土地拍賣價格經3名估價師鑑價，也是公開資訊，市府是代為標售土地，與一般的「出清存貨、降價拍賣」並不相同，招標過程雖有疏失，但撤標合法。（編輯：林恕暉）1130601