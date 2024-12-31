桃園生前預立環保葬意願登記 114年元旦上路

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（中央社記者葉臻桃園31日電）桃園市「生前預立環保葬意願登記」將於明年元旦上路。桃園市政府民政局表示，可選擇網路申請或臨櫃登記，過程完全免費，體現對生命最後的尊重與自主權。

民政局今天向媒體指出，近年來越來越多民眾選擇以環保葬的方式處理身後事，以樹葬為例，桃園市民國102年首次推動時，服務案件僅有71件，但今年截至11月止，樹葬服務件數達到1527件，12年間成長逾18倍。

桃園市政府民政局長劉思遠表示，「生前預立環保葬意願登記」服務能讓市民依據個人意願提前規劃身後事、減輕家屬的心理負擔，選擇環保葬能讓生命的最終歸宿能夠回歸自然。

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劉思遠說，「生前預立環保葬意願登記」完全免費，有網路申請及臨櫃登記2種方式可選擇，市民可透過「生前預立環保葬意願登記」的網路平台線上登記，或由本人攜帶身分證及健保卡前往桃園區或中壢區殯葬服務中心辦理臨櫃登記。

民政局指出，將持續積極推動樹葬及海葬，目前在楊梅、蘆竹、龍潭及大園區示範公墓設有樹葬區，每月舉辦1場樹葬，並於每年5月舉行聯合海葬。（編輯：戴光育）1131231