黎智英案續審前夕 英外相晤其子黎祟恩引中方反彈

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（中央社台北13日電）香港傳媒大亨、英國公民黎智英所涉國安案件將於下週續審。英國外交大臣拉米上週與黎智英兒子黎祟恩會面，事後並在社群媒體發文稱黎智英案是英國政府優先事項，引發中方反彈。

美國自由亞洲電台12日報導，黎祟恩近年發起「釋放黎智英」（Free Jimmy Lai）運動，他的社群平台X專頁11日指黎崇恩及其國際律師團隊成員與拉米（David Lammy）進行了一次「有建設性」（Constructive）的會面。

拉米則回覆表示感謝黎祟恩與他見面，並披露會面於上週進行。

拉米強調黎智英案是英國政府優先處理事項，承諾會繼續施壓讓黎智英立即獲釋，以及爭取領事探視權。

中國駐英國大使館及中國外交部駐港特派員公署分別於12日發表聲明表示，「堅決反對英方為反中亂港分子撐腰張目，就特區司法案件審理說三道四」。

中方形容，黎智英是「反中亂港事件策劃者和煽動者，明目張膽勾結外部勢力危害國家安全」，並指香港法院依法行事，英方干預已進入司法程序的案件是「粗暴干涉中國內政」，完全不可接受；敦促英方「放棄虛偽雙標和政治作秀」，尊重中國主權和香港法治，停止就特區司法案件審理「發表不負責任的言論」。

與此同時，港媒明報昨天引述消息稱，英國外交部政務次官韋斯特（Catherine West）本週將訪問香港，這是工黨這次執政後首名訪港的英國高層官員，並可能與港府官員會面。

韋斯特曾是英國人權組織「香港觀察」（Hong Kong Watch）的贊助人，港警國安處曾點名「香港觀察」違反港區國安法。

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報導引述對中政策跨國議會聯盟（IPAC）高級分析員鄺頌晴指出，韋斯特很可能向港府官員提及黎智英，但態度有多強硬，卻是疑問。英國政府為挽救經濟，計劃推出許多對中國友好的政策，人權及香港議題並非英國優先議題。

她認為，拉米與黎崇恩會面的時機是在他訪問中國之後、韋斯特訪港前，更像是擺出姿態，以回應國會議員的質詢，因此難以斷定他和黎崇恩的會面會否有成果。（編輯：周慧盈/張淑伶）1131113