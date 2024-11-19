香港泛民主派顛覆國家政權案將判刑 警方庭外戒備

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港19日電）香港45名泛民主派人士被控串謀顛覆國家政權罪成的案件今天判刑，警方在法院外高度戒備，甚至派出了俗稱「劍齒虎」的裝甲車。

昨晚深夜起，警方開始在西九龍裁判法院外部署警力，派出警員在附近守衛，有身穿避彈衣的反恐特勤隊員在法院外巡邏，也有警員帶同警犬巡查，另有裝甲車在場戒備，所有進出法庭的車輛都需要接受安檢。

在這起案件中，泛民陣營許多菁英都成為被告，此案一直備受美國等西方國家關注，部分國家此前曾批評港府在「反送中」運動之後持續逮捕泛民人士，侵蝕「一國兩制」的基礎。

這起案件由高等法院處理並由國安法指定法官審理，案件審訊了118天，一直在西九裁判法院進行，法官早前已判處45人罪成，今天判刑，預料至少需要半天以上時間。

在此之前，部分被告已被扣押3年8個月。

根據香港國安法第22條，顛覆國家政權罪根據被告在案中的角色及參與程度，設有刑期分級，「首要分子或罪行重大」可被判處無期徒刑或者10年以上有期徒刑，「積極參加」可被判處3年以上10年以下有期徒刑，「其他參加」可被判處3年以下有期徒刑、拘役或者管制。

法庭早前指出，首被告香港大學法律學院前副教授戴耀廷是「35+計畫」主腦。

「35+計畫」由戴耀廷提出，2020年7月11至12日一連兩天舉行立法會選舉初選，由香港市民投票，目的是選出參加同年9月的立法會選舉（後因疫情延後一年）泛民代表，並爭取在立法會選舉取得過半數（35以上）議席，以便無差別地否決政府的財政預算案。

香港國安法於2020年中實施後，警方2021年初拘捕泛民53人，其後依國安法控告其中47人串謀顛覆國家政權罪，指他們計劃透過取得立法會35席或以上，從而有足夠票數否決財政預算案，令行政長官辭職，政府停擺，以及回應「反送中」運動的「五大訴求」等。

被告包括戴耀廷、前眾志秘書長黃之鋒以及大批立法會前議員，有楊岳橋、區諾軒、胡志偉、毛孟靜、范國威和郭家麒等，大部分人不獲准保釋外出。

香港國安法規定，任何人組織、策劃、實施或者參與實施以武力、威脅使用武力或者其他非法手段旨在顛覆國家政權行為之一，即屬於顛覆國家政權罪。

這是2020年中香港國安法實施後，迄今最大一起國家安全案件。（編輯:陳鎧妤）1131119