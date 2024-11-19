G20峰會 習近平宣布採取措施支持全球南方

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（中央社台北19日電）中國國家主席習近平在巴西里約熱內盧出席20國集團（G20）峰會，當地時間18日上午發表談話，宣布了一系列支持「全球南方」的措施，幫助開發中國家實現現代化。

據新華社報導，習近平發表題為「建設一個共同發展的公正世界」的講話表示，作為世界主要大國領導人應秉持「命運共同體意識」推動歷史進步，並且要在貿易投資、發展合作等領域增加資源投入，「少一些小院高牆」，讓越來越多開發中國家實現現代化。

習近平強調，「中國始終是全球南方的一員，是發展中（開發中）國家可靠的長期合作夥伴，也是支持全球發展事業的行動派和實幹家，願同廣大發展中國家攜手實現現代化」。

習近平宣布中國支持全球發展的8項行動，包括建設高品質「一帶一路」倡議，以及與巴西、南非、非洲聯盟共同發起「開放科學國際合作倡議」，將科技創新引入全球南方。

此外，還支持G20展開造福全球南方的務實合作，以及「給予所有同中國建交的最不發達國家100%稅目產品零關稅待遇」。

習近平在峰會上指出，從現在至2030年，中國自開發中國家累計進口額有望超過8兆美元。

路透社報導，習近平對全球南方的關注正值巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）與其他開發中國家領袖推進在多邊會談中扮演更核心角色之際。

非洲聯盟（African Union）在去年9月成為G20常任成員，今年也代表非洲國家全面參與G20峰會。

報導指出，雖然全球南方國家在G20中的崛起引起一些富裕國家的不安，但對中國來說卻是個機會，因為中國與大多數開發中國家有著密切的經濟和政治關係，尤其中國是許多非洲國家的主要貸款國。（編輯：廖文綺/周慧盈）1131119