川普威脅奏效？傳巴拿馬考慮取消香港公司港口合約

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（中央社倫敦4日綜合外電報導）美國國務卿盧比歐日前要求巴拿馬總統縮減中國對巴拿馬運河地區的影響力後，據報當局正考慮是否取消與一家在巴拿馬運河附近經營港口的香港公司的合約。

盧比歐（Marco Rubio）2日訪問巴拿馬，要求巴國總統穆里諾（Jose Raul Mulino）立即減少中國對運河的影響，否則美國總統川普政府將會採取「必要措施」達成此一目標。

彭博（Bloomberg）今天引述匿名知情人士說法報導，穆里諾政府正考慮取消長江和記實業子公司Hutchison Ports PPC合約的可能性，有可能就是為了化解川普的威脅所做的讓步。

而英國「衛報」（The Guardian）報導，盧比歐會見穆里諾隔天，2名巴拿馬律師向巴國最高法院遞交訴狀，主張這間香港公司在巴拿馬運河兩端2個港口的特許經營權違憲，應予以撤銷。

如果法庭受理此案且接受所提論點，這可能導致合約迅速撤銷，並代表川普的一大勝利。

香港億萬富翁李嘉誠握有的長江和記實業旗下子公司，自1997年得標以來一直負責經營運河兩側5個港口的其中2個。

提起訴訟的其中1位律師馬西亞士（Julio Macias）向法新社表示，「仔細分析合約內容後…我們決定違憲主張」是挑戰這項特許權的洽當途徑。

巴拿馬最高法院2023年曾以類似論點，關閉一個具有爭議、引發大規模抗議行動的銅礦場。

巴拿馬政府正極力避免發生美國以武力強奪運河的情況，也不希望被迫實質改變通行船隻收費結構。目前的收費係依市場狀況，對所有國家船隻一視同仁。

川普去年12月即矢言「奪回」巴拿馬運河，引發巴國上下的憤慨。然而幾天之後，巴拿馬主計長隨即宣布對港口合約進行審計，審計結果預計今年3月公布。

穆里諾已在盧比歐來訪後，同意對經由「達連隘口」（Darien Gap）的非正規移民採取更嚴格的限制措施，並宣布不續簽中國的「一帶一路」。另外根據美國消息人士透露，穆里諾也同意美國軍艦可以自由通行。

不過川普仍對這些讓步不滿意，並表示他將與穆里諾以電話聯繫。

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然而，如果港口經營合約遭撤銷，巴拿馬可能會面臨國際仲裁，理由是此舉係出於政治動機的侵占。

此外，國際法專業律師伊魯加（Alonso Illueca）表示，如果穆里諾確實同意美國軍艦自由通行，有可能會面臨更多法律危機。他說：「這相當於特殊待遇，明顯違反運河中立的承諾。」（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1140205