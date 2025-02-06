白宮：川普未承諾派兵進駐加薩 但不排除可能性

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）白宮今天表示，美國總統川普尚未承諾在加薩走廊（Gaza Strip）部署美軍地面部隊，作為他提出美國接管這塊巴勒斯坦飛地計畫的一部分，但也未排除這種可能性。

路透社和法新社報導，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）向記者表示，川普認為美國需要參與加薩的重建工作，「以確保該地區的穩定」。

她說：「這並不代表會在加薩部署地面部隊，也不代表美國納稅人將為此埋單。」

李威特也表示，川普希望居住在加薩的巴勒斯坦人「暫時搬遷」，以便重建該地區。川普昨天曾呼籲將巴勒斯坦人永久移出加薩，此言論引發全球譴責。

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當被問及是否排除派駐美軍時，她表示：「總統尚未對此做出承諾。」

李威特並未對改變措辭做進一步說明。（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1140206