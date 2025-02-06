加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
川普提接管加薩惹議 盧比歐澄清：是要巴勒斯坦人暫離
首頁 / 國際
川普2.0
國際外交
新聞專題
國際外交1/89
首頁 / 國際

白宮：川普未承諾派兵進駐加薩 但不排除可能性

2025/2/6 08:14
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）白宮今天表示，美國總統川普尚未承諾在加薩走廊（Gaza Strip）部署美軍地面部隊，作為他提出美國接管這塊巴勒斯坦飛地計畫的一部分，但也未排除這種可能性。

路透社和法新社報導，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）向記者表示，川普認為美國需要參與加薩的重建工作，「以確保該地區的穩定」。

她說：「這並不代表會在加薩部署地面部隊，也不代表美國納稅人將為此埋單。」

李威特也表示，川普希望居住在加薩的巴勒斯坦人「暫時搬遷」，以便重建該地區。川普昨天曾呼籲將巴勒斯坦人永久移出加薩，此言論引發全球譴責。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

當被問及是否排除派駐美軍時，她表示：「總統尚未對此做出承諾。」

李威特並未對改變措辭做進一步說明。（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1140206

川普
川普下令 禁跨性別女性參加女子賽事、拒發相關簽證川普整頓美國際開發總署 專家：未公開計畫含助台緊急應變搜救
李威特
川普稱美豪撒16億向加薩提供保險套 引發專家反駁
國際外交
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普拋接管戰後加薩 分析：凸顯擴張主義雄心
19
更多編輯台推薦新聞：