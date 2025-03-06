美媒指盧比歐在外交政策遭邊緣化 共和黨消息人士估最多撐18個月

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓5日專電）川普、澤倫斯基和范斯的爆炸性口角占據全球頭條，除了從哪個關鍵字翻車外，與會官員反應也成焦點，盧比歐「靈肉分離」的表情更成社群迷因。美媒報導，盧比歐在外交政策上遭邊緣化，消息人士推測他最多當18個月的國務卿。

美國總統川普（Donald Trump）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）上週公開翻臉後，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）雖然發文又上節目挺老闆，把美國利益放第一，「浮華世界」（Vanity Fair）雜誌昨天報導，這場歷史性衝突仍使「川普2.0」政府內部的裂痕公開化。

「浮華世界」指出，4位與白宮關係密切的共和黨高層人士透露，對俄鷹派盧比歐私下表示，雖然他名義上是美國第一外交官，但他對自己缺乏外交政策影響力感到不安。其中一名消息人士表示，他們覺得盧比歐常常是最後一個知道白宮外交決策的人。

共和黨人士透露，全球目睹川普、澤倫斯基及美國副總統范斯（JD Vance）你來我往之前，盧比歐對川普的不滿就已經在醞釀。兩名消息人士指出，當川普任命9名外交特使執行結束加薩及烏克蘭戰爭等備受矚目的任務時，盧比歐措手不及，根本被蒙在鼓裡。

其中一位消息人士說，這些外交特使都在白宮設有辦公室，這給人一種「特使比盧比歐更容易接觸到川普」的印象。盧比歐今年1月出席參議院人事任命聽證會時，提到特使將與他協調，為總統服務。

此外，盧比歐不同意川普撤銷前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）維安隨扈的決定，原因是盧比歐與蓬佩奧關係不錯，川普這樣做對盧比歐來說是難堪的。

盧比歐1月上節目談到蓬佩奧維安遭撤時表示，「我們不想看到任何美國人受到傷害，但我們提供維安的決定必須以風險評估為基礎。」這些評估已經完成，並得出這樣的結論。

盧比歐從來不屬於川普「讓美國再次偉大」（MAGA）陣營，一度是美國前總統小布希胞弟傑布．布希（Jeb Bush）的人馬。他的風格堅守建制派，與川普也有段恩怨。

兩人在2016年共和黨總統初選槓上，當時川普捏起小指譏笑盧比歐太嫩，稱他為「小馬可」，盧比歐反批川普「騙徒」（Con Artist），激烈對話轟動政壇。

川普橫掃共和黨後，盧比歐遷就妥協，並努力贏得川普支持。川普在盧比歐在2021年競選連任參議員時為他背書。川普去年二度角逐白宮，盧比歐傳出是副手人選之一。

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一位跟川普及盧比歐都熟的共和黨人士對「浮華世界」表示，川普讓盧比歐掌國務院，只能說是安慰獎。

報導指出，盧比歐最近幾天公開挺老闆，也許為了避免外界傳出兩人關係緊張的說法。問題是，川普將美國外交政策推向未知領域之際，盧比歐會挺政府多久？一名消息人士推測，盧比歐最多撐18個月，然後就會辭職。（編輯：陳慧萍）1140306