美關稅衝擊台股 彭金隆：未進入熊市也無系統風險

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（中央社記者羅元駿、潘姿羽台北10日電）國民黨立委林德福、賴士葆今天均關切股市議題，詢問川普的對等關稅政策是否會讓台股提前走入熊市，央行總裁楊金龍回答，目前不確定性真的非常高，現在要判斷言之過早；金管會主委彭金隆則表示，當然沒有進入熊市，也不至於有系統性風險。

立法院財政委員會今天邀請財金部會就「川普對等關稅政策實施，對我國股匯市、經濟成長、物價、房市等項所造成之衝擊與因應措施」進行專題報告。

川普原本對多國加徵11%至50%懲罰性對等關稅措施9日起開始實施，今天凌晨他宣布，相關措施暫停實施90天，期間僅實行10%對等關稅。

楊金龍表示，金融市場很顧忌不確定性，雖有3個月緩衝，最終結果如何還不清楚，有時候會往上，一有風吹草動又下跌，「整個市場還是會籠罩不確定性」。

楊金龍認為，如果不確定性可以排除，股市應可回歸基本面。

賴士葆關心，台灣股市過去幾天表現是否已進入熊市？彭金隆說，當然沒有，按照學理的定義還不到熊市程度，金管會也不會預測股市未來走勢，只是過去3天台股是有跌比較多。

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賴士葆進一步關切不少初入股市者恐有斷頭，用保單或信貸支應是否有系統風險？彭金隆指出，都隨時請交易所關注，目前斷頭者約7成以40歲至69歲族群占最多，雖然人數較多但還可控，也不至於有系統性風險。

民進黨立委郭國文關心，金管會6日提出的救市措施到明天結束後的調整。彭金隆說，會關注國際狀況後，在星期六下午宣布調整。（編輯：張均懋）1140410