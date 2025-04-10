5000億國安基金規模擴充？財長：在適當時機處理

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（中央社記者張璦台北10日電）美國總統川普對等關稅重拳引爆全球股災，國安基金8日宣布啟動護盤，立委今天關切，國安基金最高可動用新台幣5000億元資金是否足夠。財政部長莊翠雲表示，財政部已有評估，或許會在適當時機處理是否擴充資金的議題，今天股市亦有回彈。

立法院財委會今天邀請財政部等部會就「川普對等關稅政策實施，對我國股匯市、經濟成長、物價、房市等項所造成之衝擊與因應措施」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委郭國文關切，台股市值近年大增，國安基金已啟動市場安定任務，可動用資金5000億元是否足夠、目前已進場規模為何。

莊翠雲指出，可動用資金擴充與否，財政部已經有做評估，根據目前評估結果，是在適當時機也許會做處理，且今天股市已有回彈。

依規定，國安基金進場時期不會對外揭露投入金額以及護盤標的，退場後才會對外公布。

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川普對等關稅重拳嚇趴全球股市，台股清明連假後補跌，湧現停損及恐慌性賣壓，國安基金8日盤後召開委員會，拍板授權執行市場安定任務，護盤可動用資金達5000億元，這亦是國安基金設置以來第9度進場護台股。

據「國家金融安定基金設置及管理條例」，國安基金可運用資金有2大來源，一是以國庫所持有的公民營事業股票為擔保，向金融機構借款，借款最高額度2000億元；二是借用郵政儲金、郵政壽險積存金、勞工保險基金、勞工退休基金、公務人員退休撫卹基金所屬可供證券投資而尚未投資的資金，最高額度3000億元。（編輯：林家嫻）1140410