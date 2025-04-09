關稅風暴上路台股再跌1068點 上市櫃融資大減437億
2025/4/9 22:24
（中央社記者潘智義台北9日電）美國對等關稅今天上路，全球股市持續震盪，台股連續3個交易日重挫，今天下跌1068.19點，3個交易日合計崩跌3906.46點。台灣證券交易所晚間公布集中市場融資餘額新台幣2237.85億元，較昨天減少329.59億元，本週3個交易日融資減肥750.31億元。
櫃買市場今天融資餘額799.84億元，較昨天減107.47億元。集中市場及櫃買市場今天合計減少達437.06億元。
台股今天盤中一度大跌1152.98點，終場下跌1068.19點，創台股第3大收盤跌點，跌幅5.79%，收17391.76點，成交值5666.07億元；櫃買指數今天收在185.14點，下跌14.89點，跌幅7.44%。
台積電今天終場下跌31元，失守800元關卡，收在785元，創11個月新低。台積電今天融資餘額2萬5640張，較昨天減623張。
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鴻海今天收112.5元，連3天跌停；今天融資餘額7萬7663張，較昨天減9726張。
聯發科今天收1185元，下挫75元；融資餘額4430張，較昨天減174張。（編輯：張良知）1140409
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