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川普暫緩75國對等關稅90天 林佳龍：台灣名列其中
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Fed決策者多數認為 美面臨通膨攀升成長趨緩風險

2025/4/10 09:54（4/10 10:02 更新）
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圖為紐約民眾在布魯克林一間超市購物。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）根據美國聯邦準備理事會會議紀要，決策官員在上個月的會議幾乎一致認為，美國經濟面臨通膨攀升和成長趨緩同時存在的風險，部分官員表示，聯準會可能面臨「艱難的權衡」。

路透社報導，聯準會（Fed）3月18、19日兩天會議是在川普政府公布初步關稅計畫之後舉行，川普關稅計畫增加經濟前景的不確定性，導致決策官員傾向採取「謹慎態度」，即通膨若持續存在，他們可以在較長時間內維持較高利率，如果經濟走軟需要加緊關注，則可選擇調降利率。

今天出爐的聯準會會議紀要指出，「決策官員評估經濟不確定性已經增加，幾乎所有人都認為通膨風險偏向上行，就業風險偏向下行。」

部分決策官員「觀察…若通膨更加持久，同時經濟前景和就業展望減弱，（聯邦公開市場）委員會可能面臨艱難的權衡」。

川普2日宣布的關稅措施，比3月聯準會會議前所宣布的更激進且廣泛。

股市因此暴跌，但川普今天宣布許多新關稅暫緩實施90天，美股應聲飆漲。這讓市場鬆了一口氣，主要指數大漲6%或更多，投資人將聯準會今年預期降息的次數從4次下修至3次，這凸顯了會議紀要中提到的不確定性。

即便從3月較有限的角度來看，聯準會官員下修經濟成長預測，並調高今年通膨展望，將今年預期降息1碼（25個基點）次數從3次調降至2次。

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截至3月中旬，即在川普宣布對等關稅措施導致股市崩跌之前，聯準會官員已經開始憂心「突然重定價（repricing）」的風險。

會議紀要指出，「一些決策官員謹慎認為，金融市場的突然重定價風險恐加劇任何對經濟的負面衝擊。」（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1140410

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