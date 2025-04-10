歐盟歡迎川普暫緩對等關稅 反制措施出現變數

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（中央社記者田習如布魯塞爾10日專電）歐盟執委會主席范德賴恩回應川普暫緩實施「對等關稅」，表示這是邁向穩定全球經濟的重要一步。歐盟27國昨天經多數同意對美國已實施的鋼鋁關稅進行第一波反制，但在15日正式實施前是否生變仍待觀察。

就在歐洲聯盟國家表決同意歐盟執行委員會（European Commission）提出對美國鋼鋁關稅第一波反制案後數小時，美國總統川普便宣布對逾75個聯絡美國希望談判、且未採取報復行動的國家，關稅暫時降至10%，為期90天，這使歐盟的反制策略增添變數。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天上午發表書面聲明歡迎川普的決定。她強調，明確、可預期的情況對貿易和供應鏈運作至關重要。

范德賴恩持續提倡美國與歐盟達成「零對零」全面互免關稅協議，表示歐盟仍致力於與美國進行建設性談判，目標是實現無摩擦和互利的貿易，同時將繼續努力分散歐盟的貿易夥伴。

歐盟數個月來積極與南美、東南亞、印度等國家洽簽自由貿易協定，以降低對美國、中國的經貿依賴。

范德賴恩還說，將加速解除歐盟單一市場的交流障礙，「這場危機清楚表明了一件事：在不確定的時代，單一市場是我們穩定和韌性的支柱」。

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歐盟9日通過的對美反制是針對川普政府3月12日生效的25%鋼鋁關稅，歐盟執委會提出對美國進口歐盟價值約220億歐元（約新台幣7936億元）的一籃子商品加徵25%關稅，項目包括黃豆、生鮮或乾燥的去殼杏仁、塑膠製品等。

歐盟執委會原本預計在5月15日實施針對美國鋼鋁關稅的第二波反制關稅，歐盟針對美國汽車關稅和對等關稅的反制措施也還在研議中，這些都將因川普暫停對等關稅90天而出現變數。（編輯：周永捷）1140410