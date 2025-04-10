CNN：川普憂心債市動盪 暫停對等關稅主因之一
2025/4/10 12:38（4/10 13:17 更新）
（中央社華盛頓9日綜合外電報導）3位知情人士透露，美國財政部內部對債市發展愈來愈感到憂心，這是總統川普決定暫停「對等」關稅制度的主因之一。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普宣布暫停關稅前，財政部長貝森特（Scott Bessent）在會議上直接對川普提及他的擔憂。當天稍早，白宮經濟官員對川普通報美國國債市場加速出現拋售時，同樣表達了憂慮。
商界主要盟友致電白宮高級顧問時，也愈來愈關注債市令人不安的發展，呼籲川普改變心意。
兩位知情人士表示，川普今天上午在社群媒體發布有關股市的消息時，尚未決定暫停實施新關稅。
但他在下午坦承，他一直密切關注債市的動盪。
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川普告訴記者：「債市非常棘手，我一直在注意。目前債市表現很好，但，是的，我昨晚看到人們有點不安。」
川普坐在橢圓形辦公室發布他的決定，與他一同宣布的還有兩位在關稅計畫上針鋒相對的幕僚：貝森特和商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1140410
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