對美談判 卓榮泰：不會傷害民眾健康來換取條件

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（中央社記者王承中台北11日電）美國對等關稅變數未解，國民黨團總召傅崐萁今天指出，對美談判，如有健康疑慮的產品、食品要進入台灣，希望用其他部分替代。行政院長卓榮泰表示，台灣身為國際社會一員，符合國際標準，有科學認證，經國內嚴謹程序，這是談判過程中必須表達的態度，但不會以傷害民眾健康換取不應該有的條件。

立法院會今天下午邀請行政院長卓榮泰率相關部會首長列席，針對美國關稅政策因應作為提出專案報告並備詢。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁在質詢時指出，去年台灣的農林漁牧產品對美輸出8.6億美元，但美國對台灣輸入37億美元，這部分台美的貿易是逆差，在這情況下，台灣的農漁民卻要承擔未來可能零關稅的撞擊。

傅崐萁表示，他要提醒行政院，當談判小組到美國時，就台灣的農林漁牧產品對美是入超，這部分是否有其他方式與美方協調，盡量不要損及台灣農漁民的權益。

卓榮泰指出，農漁優先是政府一向的策略，這個宗旨不會改變。在農業方面，台灣對美是逆差，希望這點在與美方談判可以中得到諒解。

卓榮泰表示，談判從零關稅談起是談判的態度，中間涉及很多策略跟互相的條件，農業部也有針對農漁將來可能受到的損害，做了相當多的風險研判，會在這個立場上，保障農漁民權益。

傅崐萁指出，行政院提出新台幣880億元的「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，其中對於農漁民的部分有180億元，是否足夠，還要做更深入的座談及了解，但這部分國民黨團會全力支持，不能讓台灣的基層農漁民受到傷害。

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另外，傅崐萁也表示，對美談判，民眾健康不能退讓，如有健康疑慮的產品、食品要進入台灣，希望用其他的部分來替代，不要讓有疑慮的食品妨礙到台灣孩子們的健康。

卓榮泰指出，民眾的健康不能打折，台灣身為國際社會一員，只要符合國際標準，有科學的認證，經國內嚴謹的程序，這是在談判過程中必須表達的態度，但結論就是不會以傷害民眾健康來換取不應該有的條件。（編輯：楊蘭軒）1140411