藍憂與美談判取消標示美國牛豬 卓榮泰：會據理力爭

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北11日電）國民黨團書記長王鴻薇今天表示，美國認為進口牛豬標示產地屬非關稅貿易障礙，未來是否會因為關稅談判取消標示。行政院長卓榮泰說，政府會衡平考量民眾健康、消費習慣及國際標準，據理力爭，說明台灣國內的狀況。

立法院會下午邀請卓榮泰率相關部會首長列席，針對美國關稅政策因應作為提出專案報告並備詢。

王鴻薇質詢指出，根據台灣食安法規定，進口的牛肉、豬肉必須標示產地，而美國認為這就是非關稅貿易障礙。未來談判時，進口牛豬標示產地是否會被迫取消。

卓榮泰表示，會考慮民眾健康及國內市場消費習慣，但如果有國際標準，並有科學證據，要衡平考量。

卓榮泰指出，如果這是國際社會共同的標準，在台灣，政府如何在民眾健康、消費習慣上做區別，這是談判的過程，不過現在因為談判的一方不在立法院現場，但政府會據理力爭，說明台灣有國內的狀況。

透過 Google News 追蹤中央社

王鴻薇又追問，目前法律也明定基改食品不能進入校園，未來是否也有可能會開放。卓榮泰表示，政府的基本原則與先前答覆相同，目前立法院委員會也在審慎評估，甚至提出建議，行政院會看建議的內容再做討論。

卓榮泰指出，台美之間的非關稅貿易障礙範圍是滿大的，部分可以衡量雙方對等互惠的關係調整。（編輯：萬淑彰）1140411