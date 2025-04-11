黃國昌促台美BTA 卓榮泰：兩情相悅爭取有利位置

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（中央社記者郭建伸台北11日電）外界關注台美談判關稅進程，民眾黨立委黃國昌今天質詢指出，若美國把台灣當盟友的話，希望政府大力跟美國政府爭取簽BTA。行政院長卓榮泰備詢回應，兩情相悅的狀況下，政府可爭取對台最有利位置。

因應美國實施對等關稅，總統賴清德今天到台中與機械器具業者座談，他表示，台灣現在在第一批的談判名單內，政府會做好準備與美國談判，確保國家的利益、保護產業未來發展。

朝野黨團日前協商決議，11日立法院會上午處理「警察人員人事條例」覆議案，下午則邀行政院長卓榮泰率相關部會首長列席，提出針對美國關稅政策因應作為專案報告並備詢。

黃國昌質詢時問，台美關稅談判已進入深水區，未來台灣要的是什麼、願意付出什麼代價。卓榮泰表示，政府有列出一些想法與策略，但可能要在雙方關稅對等的情形下調整、排除非關稅障礙。

黃國昌表示，總統賴清德投書外媒指出，願意在互惠基礎之上把關稅調降到零，所謂的互惠是什麼樣的互惠，是台灣片面配合，還是會跟美國爭取簽訂BTA（雙邊貿易協定）。

卓榮泰回應，原則是希望透過雙邊關係談判，比方說FTA（自由貿易協定）或是美加墨協定（USMCA）的方式，政府在台美21世紀貿易倡議中也是如此。

黃國昌表示，但當初簽訂台美21世紀貿易倡議，並沒有在美國這次增加台灣關稅時扮演角色，而台灣到底是片面配合美方要求，還是要爭取簽訂BTA。

卓榮泰強調，絕對不是片面、單方面的改變，談判一定是在某個基礎上，大家有進有退、有得有失。

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黃國昌強調，若美國把台灣當成盟友的話，他希望政府大力跟美國政府爭取簽定BTA，在野黨會做最強的後盾。

卓榮泰說，台灣已經在美國最優先談判國家當中，這是善意，在兩情相悅的狀況底下，政府可以爭取對台灣最有利的位置。（編輯：翟思嘉）1140411