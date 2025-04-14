美中關稅戰下 習近平開始出訪東南亞

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（中央社台北14日電）美中關稅熱戰之際，中國國家主席習近平今天開始訪問東南亞。習近平在越南的人民報發表署名文章，強調貿易戰、關稅戰沒有贏家，要維護全球產業鏈供應鏈穩定。

習近平14日至18日對越南、馬來西亞、柬埔寨進行國是訪問，凸顯美中關係下滑，中國尋求深化與周邊國家關係。

新華社報導，習近平在越南人民報發表的文章指出，貿易戰、關稅戰沒有贏家，保護主義沒有出路。要堅定維護多邊貿易體制，維護全球產業鏈供應鏈穩定，維護開放合作的國際環境。

習近平又稱，中國將保持周邊外交政策的延續性和穩定性，深化與周邊國家友好合作。

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習近平也談到了與越南的經貿關係，指出中國連續20多年是越南第一大貿易夥伴，2024年中越雙邊貿易額突破2600億美元。榴槤、椰子等越來越多越南農產品走進中國千家萬戶。中方歡迎更多越南商品進入中國市場，鼓勵更多中國企業赴越南投資興業。

習近平15日結束對越南的訪問後，15日至18日將接著前往馬來西亞、柬埔寨。（編輯：呂佳蓉/朱建陵）1140414