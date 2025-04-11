美國關稅烏雲籠罩越南 習近平14日抵河內訪問

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（中央社記者陳家倫河內11日專電）越南宣布，中共總書記、中國國家主席習近平將於14至15日到訪。越南在關稅不確定性下，欲透過多元化出口市場分散風險，而中國昨天已表示願意採購越南出口的高品質產品。

越南外交部宣布，應越共總書記蘇林（To Lam）、越南國家主席梁強（Luong Cuong）的邀請，中共總書記、中國國家主席習近平將於14至15日對越南進行國是訪問。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，這是習近平第4次以中共總書記與中國國家主席的身分訪問越南，習近平此次到訪，距離蘇林去年8月前往中國訪問相距不到一年時間。

美國自9日起對越南重課46%的對等關稅，雖然美國已將這項措施暫停90天，越南仍積極地為自家商品避險找出路。越南政府資訊臉書（Facebook）專頁10日發文表示，中國願意進口越南的高品質產品。

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中國是越南第二大出口市場，最大出口市場是美國。

另一方面，越南副總理胡德福（Ho Duc Phoc）所帶領的談判團隊於美國當地時間9日和美方磋商後，雙方已同意啟動有關對等貿易協定的談判，其中包括關稅協定。越美並同意，將加強協調，管控防範貿易詐欺行為。（編輯：陳慧萍）1140411