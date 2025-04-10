越南繼續與美國協商 尋求達成對等貿易協定

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（中央社記者陳家倫河內10日專電）美國暫停實施對越南等多國的對等關稅。越南今天表示，這是邁向積極的一步，越南將與美國展開協商，在相互尊重的基礎上尋求一項對等貿易協定，朝公平與永續貿易方向前進。

美國總統川普（Donald Trump）對逾75國暫停實施高額對等關稅90天，其中包括越南。越南外交部今天舉行例行記者會，面對媒體詢問美國暫停實施對等關稅一事，發言人范秋姮（Pham Thu Hang）作上述表示。

范秋姮說，越南認為，美方暫停對包括越南在內的國家商品課徵對等關稅90天，這是邁向積極的一步。

她指出，本著越美全面戰略夥伴關係的精神，越南將與美國展開協商，在相互尊重的基礎上，尋求一項對等貿易協定，朝著達成公平及永續貿易並符合兩國人民與企業共同利益的方向前進。

川普2日宣布對越南課徵46%的對等關稅，越南副總理胡德福（Ho Duc Phoc）隨後率團前往美國磋商。

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越南政府新聞網今天報導，胡德福在美國當地時間9日下午與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）見面，美方同意雙方啟動有關對等貿易協定的談判，其中包括關稅協定，並建議雙方各技術層級人員立即展開對話。

根據報導，雙方一致同意持續密切配合，促進有利的經商環境，主動檢視並考慮盡可能削減對彼此商品的非關稅壁壘，為美國企業擴大在越南的投資經營創造有利條件，同時加強協調，管控並防範貿易欺騙行為。（編輯：唐佩君）1140410