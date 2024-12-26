中越首個3+3對話機制 分析：試圖拉攏越南

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北26日電）中國與越南日前首度舉行外交、國防、公安「3+3」對話機制會議。南華早報報導，此為中國首度與他國建立「3+3」對話機制，顯示中國在東南亞地緣政治關係緊張之際拉攏越南；而越南則藉此控制南海緊張局勢。

據中國外交部官網消息，10日中國—越南雙邊合作指導委員會第16次會議在北京舉行，會議聽取中越外交、國防、公安「3+3」戰略對話機制首次會議情況的匯報。

官網消息表示，中越雙方9日在雙邊合作指導委員會會議前，召開外交、國防、公安「3+3」戰略對話機制首次會議。雙方就中越全面戰略合作和共同關心的國際地區問題坦誠、深入交換意見，達成廣泛共識。

南華早報日前報導提到，北京通常會採用「2+2」對話機制，由外交部長和國防部長組成，與日本、韓國、巴基斯坦和印尼等國都是使用該機制；越南則與美國、俄羅斯、澳洲和法國進行類似的對話。

報導指出，中國與越南開展「3+3」戰略對話，對於傳統上依賴「2+2」對話機制的北京而言，這是第一次。

正值東南亞日益被視為超級大國競爭的地緣政治棋盤之際，中越啟動「3+3」戰略對話。越南國家大學（Vietnam National University）國際關係講師黃心光（Huynh Tam Sang）表示，該框架對北京而言至關重要，將促進越南與中國的結盟，尤其在美國由川普再次領導下，美國可能利用越南對抗中國在東南亞的影響力。

報導也指出，相較於菲律賓時常和中國在南海發生衝突，越南的做法更傾向透過「秘密外交」（back-room diplomacy）來控制緊張局勢，對越南來說，深化與中國的合作是一種微妙的平衡。黃心光表示，「對河內而言，向中國表明雙邊關係的『特別』和『獨特』性至關重要」。

針對公共安全被納入對話機制，英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）副研究員海頓（Bill Hayton）表示，這非常引人注目，「兩個共產政黨將對方視為重要夥伴，他們都對西方列強發起的支持民主的『色彩革命』心存恐懼，並希望分享如何對抗這些革命的專業知識」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

不過，澳洲新南威爾斯大學（University of New South Wales）名譽教授塞爾（Carl Thayer）將「3+3」戰略對話機制定義為兩個鄰國利益重疊的「自然結果」，而非越南轉入中國軌道的新階級秩序。

塞爾認為，兩國間的新對話核心主要是以符合雙方利益的方式處理關係。中國是唯一與越南擁有共同陸地和海上邊界的合作夥伴，經濟犯罪、走私、非法移民、人口販賣、電信詐騙等問題，都是雙方共同面臨的挑戰。（編輯：謝怡璇/呂佳蓉）1131226