越南填充一中內涵 對台議題表述更趨近中共立場

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（中央社記者陳家倫河內21日專電）越共總書記、越南國家主席蘇林結束對中國的訪問後，越中20日晚間發表聯合聲明。透過梳理發現，越南對台灣議題的表述用字大增、一中內涵更加具體、更為趨近中共的宣稱。

蘇林（To Lam）剛接任越共總書記僅約兩週，18日至20日就應中共總書記、中國國家主席習近平的邀請前往中國訪問。

越中20日晚間發布「關於進一步加強全面戰略合作夥伴關係、推進越中未來共享共同體建設的聯合聲明」，全文共有12點，台灣議題被置放於第5點。

內容提到，「越方重申堅定奉行一個中國政策，承認世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。支持兩岸關係和平發展和中國統一大業，堅決反對任何形式的『台獨』分裂活動，不與台灣發展任何官方關係。」

越中自2022年迄今共發布過3次聯合聲明，從字數來看，越南這次表述台灣議題的用字大幅增加。2022年11月前越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）訪中時及2023年12月習近平訪越時僅用約80個字，2024年大幅增加至近120字。

具體來看，2022年越南對台灣議題的表述為，「越方重申堅定奉行一個中國政策，支持兩岸和平發展與中國統一大業，堅決反對任何形式的『台獨』分裂活動並一貫支持不干涉各國內政原則，不與台灣發展任何官方關係。」

2023年越南則稱，「越方重申堅定奉行一個中國政策，承認台灣是中國領土不可分割的一部分，堅決反對任何形式的『台獨』分裂活動，支持不干涉他國內政原則，不與台灣發展任何官方關係。」

相較之下可以發現，越南在2023年較2022年多出了「承認台灣是中國領土不可分割的一部分」表述，只是儘管越南當時已開始填充「一中」內涵，仍保留一定模糊空間，未明說是「哪一個中國」或「怎樣的中國」。

越中2024年的聯合聲明繼續填充「一中」內涵，增加「承認世界上只有一個中國」、「中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府」表述。與以往不同的是，這次已直接點明「中華人民共和國」，並將台灣代入。

台灣與越南雖無邦交，但民間往來、投資貿易、旅遊交流活絡，只是越南過去配合中共打壓台灣的作為時有所聞。隨著越中最新聯合聲明出爐，越南對「一中」的表述，往中共官方的宣稱又靠近一大步。

這是蘇林接任越共總書記後的首次外訪，此行獲中方高規格接待，中共7名政治局常委有5名分別在不同場合與蘇林公開碰面，中方還允許越南冷凍榴槤、鮮椰子、養殖鱷魚出口中國，並允諾就越南連接中國的鐵路進行合作。（編輯：田瑞華）1130821