美中貿易戰延燒 中國宣布減少美國電影進口
2025/4/10 19:31（4/10 19:46 更新）
（中央社記者張淑伶上海10日電）當前美中貿易戰背景下，中國國家電影局今天宣布，將適度減少美國影片進口數量，但未說明明確數量。據統計，去年中國進口了37部美國片。
根據中國國家電影局官網，國家電影局以不具名發言人名義宣稱，美國政府對中國「濫施關稅的錯誤行徑」，勢必會令國內觀眾「對美國影片好感度進一步降低」。「我們將遵循市場規律，尊重觀眾選擇，適度減少美國影片進口數量」。
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發言人說，中國是全球第2大電影市場，始終堅持高水準對外開放，將引進世界更多國家優秀影片，滿足市場需求。
根據微信公眾號「院線電影資料庫」統計，2024年中國電影市場共進口新片93部（包括香港和台灣），其中有37部是美國片。（編輯：邱國強）1140410
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