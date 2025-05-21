向在野黨魁國安簡報 蔡明彥：形塑威脅共同認知

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（中央社記者吳書緯台北21日電）總統賴清德將指示國安團隊規劃向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」。國安局長蔡明彥今天表示，推動國安政策和修訂國安法制等，都需要各政黨參與和支援，因此希望透過國安簡報形塑各政黨對國安威脅的共同認知圖像。

賴總統昨天在就職週年談話表示，將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，期望朝野政黨領袖，無論政治立場為何，都能夠以國家利益為優先，以守護國家安全為前提。

立法院外交及國防委員會上午處理院會交付民國114年度中央政府總預算決議，國家安全局預算凍結案等24案。蔡明彥進入會議室前接受媒體聯訪。

針對國安簡報，蔡明彥指出，國安簡報主要的背景是台灣面臨的國際安全情勢，比較複雜且具有挑戰性，而中共在區域內的軍事擴張動作越來越多，也利用台灣民主社會開放的特性，進行各種統戰跟滲透。

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蔡明彥表示，因此如何建立各黨派對目前國安情勢的共同認知與理解，還有強化社會共識，變得非常重要。後續不管是國安政策推動、國安法制修訂或是全球經貿布局，也都需要各政黨的參與和支援，所以希望透過國安簡報，形塑國內各政黨對於國安威脅的共同認知圖像。

他說，向在野黨主席簡報是非常重要的第一步，細節的規劃上，府方已經在做相關整備，在比較成熟的時機點，由府方對外做完整說明以及和在野黨聯繫，國安局尊重府方的安排，也會全力配合。（編輯：萬淑彰）1140521