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蔡明彥：中國對台灣外離島促融促統 與俄侵烏前相似

2025/5/21 12:52（5/21 13:36 更新）
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立法院外交及國防委員會21日上午處理院會交付民國114年度中央政府總預算決議、國家安全局預算凍結案等24案，國安局長蔡明彥（圖）赴立院備詢。中央社記者王騰毅攝 114年5月21日
立法院外交及國防委員會21日上午處理院會交付民國114年度中央政府總預算決議、國家安全局預算凍結案等24案，國安局長蔡明彥（圖）赴立院備詢。中央社記者王騰毅攝 114年5月21日
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（中央社記者吳書緯台北21日電）國安局長蔡明彥今天表示，國安局注意到中共對於台灣外離島「促融、促統」的作為，與俄羅斯長期滲透烏克蘭克里米亞半島的作為類似，而中共相關政治作戰手法與俄羅斯入侵烏克蘭之前相似，會持續關注。

立法院外交及國防委員會上午處理院會交付民國114年度中央政府總預算決議、國家安全局預算凍結案等24案。

民進黨立委羅美玲質詢時關切，俄羅斯2022年侵略烏克蘭前，是以「去納粹化」為名，指控烏克蘭政府實施納粹主義，來正當化軍事行動。而國民黨主席朱立倫指總統賴清德的行為像希特勒，此番言論也引發德國在台協會等單位的抗議；俄羅斯總統蒲亭8日與中國國家主席習近平會面時，也強調對抗新納粹主義。面對國內外幾乎同時間出現的「納粹說」，是否為中國侵台藉口。

針對中共是否有學習俄羅斯在俄烏戰場上的作為，蔡明彥表示，國安局有做進一步分析，第一個部分是關注軍事層面上中共有無效法俄軍的戰術戰法，以及無人機運用；第二個部分是關注中共有無抄襲模仿俄羅斯在政治作戰、認知作戰的操作。

蔡明彥表示，俄烏戰爭爆發前，俄羅斯將烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）貼上「新納粹」標籤，以此合理化推翻烏克蘭政權的軍事行動。國安局也注意到戰爭爆發前，俄國不斷滲透克里米亞半島，加強其與俄羅斯在經貿、文化、族群的融合。

蔡明彥進一步表示，中共對台灣外離島也有類似作為，透過「促統、促融」，形塑出外離島與中共經貿等關係上的緊密結合，這些手法與俄國入侵烏克蘭前的政治作戰操作確有雷同之處，國安局會持續關注中共不論軍事或政治面，是否學習俄國在戰場上的策略。

羅美玲關切，近來發生中國籍女子在國小外拍攝的情況，且非只有一次，此一情況也造成家長與師生恐慌，有傳聞指出這些中國籍人士可能是在做情報蒐集，詢問是否有此可能。

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蔡明彥表示，國安局有注意到羅美玲所提出的個案，也有進行網路蒐查並通報警方，警方也有約談當事人釐清狀況，不同的個案可能有不同背景與動機，國安局的角度是希望作全面分析，到底不同的個案有無反映出中共在背後操作的樣態。

至於近期中國大陸人士偷渡案頻傳，蔡明彥說明，這些偷渡案的情況各有不同，有些案子不排除中共刻意進行襲擾，有些案子的偷渡客來自中國社會底層，也不能排除是因為中國經濟不佳造成鋌而走險的情況，盼立委能再給國安局一些時間分析。（編輯：張良知）1140521

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