印太司令指中國軍演不單純 蔡明彥：與友盟合作掌握

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（中央社記者吳書緯台北21日電）美國印太司令帕帕羅近期指出，中國連續兩年在台海大規模軍演，這不是單純的演習，中國處於危險競賽中。國安局長蔡明彥今天表示，中共軍事擴張不只對台海安全穩定帶來衝擊，也對印太安全造成危害，國安局會與國際友盟合作掌握最即時狀態。

立法院外交及國防委員會今天處理院會交付民國114年度中央政府總預算決議、國家安全局預算凍結案等24案。蔡明彥上午進入會議室前接受媒體聯訪。

針對帕帕羅（Samuel Paparo）示警中國對台軍演非單純演習，蔡明彥指出，中共在區域內的各種軍事擴張，不只是對台海安全穩定帶來衝擊，也對印太安全帶來一定程度的危害，這也是為什麼很多國際友盟，對於台海情勢不斷關注，而印太司令部對於台海情勢的評估，國安局會持續關注，也會評估相關發展。

蔡明彥表示，國安局同時也會和國際友盟保持密切的戰略溝通，包括情報聯繫，掌握台海最即時的狀態，有任何的狀況都可以透過國安團隊分享情資，做必要的應處，避免任何的情勢升高。

對於近期頻傳偷渡案件，蔡明彥表示，事實上在520總統就職週年前夕，國安局有成立專案小組，針對中共相關軍事動態，還有海上灰色地帶襲擾，以及資安侵害、爭議訊息散布，國安局都有做全面監控。

針對海上灰色地帶襲擾的部分，蔡明彥表示，確實過去一週有發現比較多的案例，第一是15、16日中共4艘海警船兩度進入金門周邊水域巡弋；另外在海峽中線以西發現20、30艘的中共三無鐵殼船活動，因為現在是中共的休漁季，因此有這麼多的三無漁船聚集，確實是比較違異常的樣態。

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至於中國大陸人士偷渡的情況，蔡明彥表示，有和海巡署長張忠龍交換意見，如何利用個案及通案來做全面的反覘，檢視台灣的海防是不是有漏洞。這部分海巡署已經有相關規劃，包括海空聯防、岸海監測設施的設置也有期程，國安局會協調、指導海巡署如期如質落實。

對於媒體報導中科院無人機零件疑似來自中國，蔡明彥表示，針對科技安全的議題，國安局有成立專案小組，來瞭解政府各單位有無涉及到資安問題。至於中科院的個案，國安局將進一步瞭解相關狀況，再來向外界做比較詳細的說明。（編輯：張良知）1140521