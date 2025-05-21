加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
校園手機使用原則草案 國中小集中保管、高中由親師生議定
首頁 / 政治

印太司令指中國軍演不單純 蔡明彥：與友盟合作掌握

2025/5/21 10:42（5/21 11:07 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北21日電）美國印太司令帕帕羅近期指出，中國連續兩年在台海大規模軍演，這不是單純的演習，中國處於危險競賽中。國安局長蔡明彥今天表示，中共軍事擴張不只對台海安全穩定帶來衝擊，也對印太安全造成危害，國安局會與國際友盟合作掌握最即時狀態。

立法院外交及國防委員會今天處理院會交付民國114年度中央政府總預算決議、國家安全局預算凍結案等24案。蔡明彥上午進入會議室前接受媒體聯訪。

針對帕帕羅（Samuel Paparo）示警中國對台軍演非單純演習，蔡明彥指出，中共在區域內的各種軍事擴張，不只是對台海安全穩定帶來衝擊，也對印太安全帶來一定程度的危害，這也是為什麼很多國際友盟，對於台海情勢不斷關注，而印太司令部對於台海情勢的評估，國安局會持續關注，也會評估相關發展。

蔡明彥表示，國安局同時也會和國際友盟保持密切的戰略溝通，包括情報聯繫，掌握台海最即時的狀態，有任何的狀況都可以透過國安團隊分享情資，做必要的應處，避免任何的情勢升高。

對於近期頻傳偷渡案件，蔡明彥表示，事實上在520總統就職週年前夕，國安局有成立專案小組，針對中共相關軍事動態，還有海上灰色地帶襲擾，以及資安侵害、爭議訊息散布，國安局都有做全面監控。

針對海上灰色地帶襲擾的部分，蔡明彥表示，確實過去一週有發現比較多的案例，第一是15、16日中共4艘海警船兩度進入金門周邊水域巡弋；另外在海峽中線以西發現20、30艘的中共三無鐵殼船活動，因為現在是中共的休漁季，因此有這麼多的三無漁船聚集，確實是比較違異常的樣態。

google news透過 Google News追蹤中央社

至於中國大陸人士偷渡的情況，蔡明彥表示，有和海巡署長張忠龍交換意見，如何利用個案及通案來做全面的反覘，檢視台灣的海防是不是有漏洞。這部分海巡署已經有相關規劃，包括海空聯防、岸海監測設施的設置也有期程，國安局會協調、指導海巡署如期如質落實。

對於媒體報導中科院無人機零件疑似來自中國，蔡明彥表示，針對科技安全的議題，國安局有成立專案小組，來瞭解政府各單位有無涉及到資安問題。至於中科院的個案，國安局將進一步瞭解相關狀況，再來向外界做比較詳細的說明。（編輯：張良知）1140521

#中國大陸
#中科院
#偷渡
#國安局
#蔡明彥
#立法院
#軍演
#海巡署
#無人機
#張忠龍
#帕帕羅
延伸閱讀
應對中共滲透 蔡明彥：速查嚴懲強化國安法制
蔡明彥
蔡明彥：國安局成立性平小組 全面檢討性平案向在野黨魁國安簡報 蔡明彥：形塑威脅共同認知
帕帕羅
因應中共犯台 美印太司令已制訂「論分計秒」計畫美海岸防衛隊：與網戰部合作抵禦中共網攻海事設施
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

65
更多編輯台推薦新聞：