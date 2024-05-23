屏科大野外棲架紅隼量體重照爆紅 日本網友反應熱烈

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁屏東縣23日電）屏東科技大學鳥類生態研究室在野外棲架放秤、量測野鳥體重並影像紀錄，17日台北駐日經濟文化代表處在社群平台X分享一張紅隼量體重照，意外爆紅，日本網友熱烈迴響。

網友紛紛在貼文下留言，大讚量測方式是好主意，也有許多人稱讚鳥很可愛，貼文至今觀看次數已破300萬，逾2.9萬次分享。

屏科大野保所鳥類生態研究室博士後研究員洪孝宇說，沒有想到紅隼量體重照會爆紅，紅隼在台灣是冬候鳥，夏天在日本活動，推測日本網友對鳥種的熟悉也是受觀迎原因之一。

洪孝宇說，野外棲架設立在2017年就開始，除觀測不同地點鳥類多樣性外，也與農民合作在田地設置棲架，藉猛禽之力無毒捕鼠；而在棲架上放秤，則是去年底開始測試，秤必須防水又不能太大才可以放在野外棲架上，精挑細選一番才選定塑膠指針秤，目前在屏東地區有2個體重量測點。

洪孝宇說，得知體重有助於生態監測，比如有的鳥種如黑翅鳶公母長得一樣，但母鳥體重較重，藉此可推估拜訪棲架的黑翅鳶性別；鳥類若帶獵物上棲架，也可推算獵物重量估算1天食物所需量，不過研究還在早期階段，秤有一些誤差，還會再做更多測試。（編輯：陳仁華）1130523