新北迷路胖貓咪太萌瘋搶認養 幸有晶片飼主將領回

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（中央社記者黃旭昇新北7日電）新北市板橋區1隻貓咪離家出走，被送往警察派出所協尋；因胖胖模樣太萌，且個性溫馴，引網友熱議，有20多人搶認養；動保處指出，幸虧有晶片將被領回，不然將成飼主一輩子遺憾。

新北海山警分局今晚表示，民眾今天凌晨在板橋區銘傳街住家陽台，發現有貓咪闖入，疑似從窗戶或陽台離家出走後迷路，於是好心救下貓咪後通知附近江翠派出所協尋。

員警將貓咪安置派出所內，模樣可愛喵星人也相當討喜，員警除了給予照顧還買來罐頭給貓咪充飢；胖胖的貓咪趴在志工服務台或在派出所走動，惹得大家忍不住擼貓，直呼「好可愛」。

警方在臉書（Facebook）社團貼文協尋，希望飼主可以領回，還寫著「特徵：公貓、親人、無配件、非常重」；貼文引起熱烈討論，讓網友看了回應，「肯定是阿嬤養大的」、「太可愛了吧」，也有網友說，抱著貓咪的警員好帥、好可愛。

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市府動保處長楊淑方晚間接受中央社記者電訪表示，江翠派出所上午將貓咪交給板橋動物之家安置，因臉蛋圓潤的貓咪，體態豐腴不怕人，身體也很乾淨，一整天接獲20多通電話，詢問要認養流程。

楊淑方說，一般走失的貓咪與飼主重逢機率很低，這隻貓很幸運，由於有植入晶片，經過掃描後尋獲飼主，將於8日領回，避免永遠遺憾；她呼籲，有養寵物的飼主，要關好門窗，並植入晶片與施打預防針。（編輯：陳仁華）1130207