保育類領角鴞受傷站路邊 警民協力撐傘救援

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（中央社記者張祈台東縣6日電）台東縣鹿野分駐所昨晚獲報，路邊有隻鳥疑似受傷，警方到場認出是保育類領角鴞，經野灣野生動物醫院診斷，疑遭車撞造成鎖骨及胸骨骨折，仍在簡易動物加護病房觀察。

台東1名女騎士昨天晚間6時5分行經台9線鹿鳴段，發現有隻鳥站在路上，擔心下雨視線不佳，鳥會被車撞，趕緊將機車停在路邊，下車將鳥移動路邊，看著鳥不動也不飛覺得有異狀，趕緊打電話報警求助。

關山警察分局鹿野分駐所員警吳傳傑、張嘉修及李政憲到場後，認出是保育類鳥類領角鴞，立即通報台東縣府農業處，詢問如何處置。

等待救援期間，領角鴞張著大眼看著警員及熱心民眾，警員替領角鴞撐雨傘，警方向農業處林務科確認處理程序後，依照指示將領角鴞帶回所內，由農業處人員轉交給野灣野生動物保育協會診療。

這隻領角鴞經診斷，推測有被車輛撞擊，導致胸骨及鎖骨有骨折現象，先將翅膀固定及給予點滴輸液，目前仍在動物加護病房觀察。

關山警察分局表示，領角鴞被列為二級保育類動物，棲息在1200公尺以下低海拔闊葉林，是台灣海拔分布最低、最接近人類的鴟鴞科鳥類，是典型的鄉土鳥種，生活地點與人類的聚落環境重疊性很高，且有不怕人的特性，呼籲民眾不要驚擾或獵捕，以免觸法。（編輯：黃世雅）1130206

1隻保育類領角鴞5日晚間被發現站在台9線鹿鳴段路旁，經救援送往野灣野生動物保育協會協助診斷，發現領角鴞胸骨及鎖骨部分有骨折現象，已先將翅膀固定並給予點滴輸液，目前仍在動物加護病房觀察中。（關山警分局提供）中央社記者張祈傳真 113年2月6日