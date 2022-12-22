導入生態友善機制 古坑石仔坑集水區水棲動物現蹤

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（中央社記者姜宜菁雲林縣22日電）雲林古坑石仔坑集水區原為乾溝，南投林區管理處為優化當地生態，導入生態友善機制，透過降低舊有壩體高差及深槽開設等工法，水棲動物現蹤跡，達到棲地縫合和永續經營目標。

林務局南投林管處今天發布新聞稿指出，石仔坑集水區原為乾溝，缺少水棲動物，生態性較為貧乏，為恢復生態多元性，從民國109年底開始生態調查以及規劃設計，110年10月完工，並執行2年度監測計畫。

南投林管處在治理前先進行石仔坑集水區動植物及水域生態調查及資料蒐集工作，透過空拍及紅外線攝影機監測，已查到86科180屬212種植物物種、14目30科38種陸域動物等資料，其中包括圓葉布勒德藤、岩生秋海棠、食蟹獴、鳳頭蒼鷹、領角鴞等數個珍稀物種。

為符合國土綠網的永續經營精神，南投林管處致力於生態友善機制納入治理工程內，透過降低舊有壩體高差及深槽開設等工程手法，搭配生態調查，達成安全、景觀、節能、生態優化等效益，目前已發現拉氏明溪蟹蹤影。

南投林管處說，因應不同環境條件與生態樣區迥異，未來將選定數個指標性區域，透過複合式調查的跨領域整合，以編訂適合的生態友善治理方略與調查機制，並透過不定期的滾動檢討，以朝周延治理永續經營的目標邁進。（編輯：李錫璋）1111222