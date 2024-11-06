「本日公休」導演傅天余獲頒黑澤明獎 稱在侯孝賢之後得獎倍感榮幸

（中央社記者戴雅真、楊明珠東京6日專電）台灣電影「本日公休」導演傅天余昨天獲頒東京國際影展黑澤明獎，成為繼導演侯孝賢後第2位獲此獎的台灣人。評審委員之一、93歲的日本導演山田洋次大讚「本日公休」以嶄新、令人驚艷的手法表現，是一部很棒的電影。

東京影展為了紀念享譽國際的日本已故導演黑澤明的成就，並挖掘新的電影人才，於2004年創立黑澤明獎，美國導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）、山田洋次、侯孝賢等名導曾獲此獎。鑑於黑澤明漸漸被世人淡忘，2022年時隔14年復辦黑澤明獎的頒發。

東京影展昨天在東京帝國飯店舉行黑澤明獎記者會、頒獎典禮及晚宴。在頒獎典禮上，山田洋次致詞時說：「『本日公休』真的是很棒的電影，精準地描寫人性，以溫暖的眼神關注著圍繞在女主角周邊的各式各樣的人際關係，而且電影以極為嶄新、令人驚豔的手法表現，我邊看邊想，為何日本拍不出這樣的電影？」

傅天余在致詞時表示，山田是她的偶像導演，從山田的電影中獲得很多能量。以前看山田執導的電影，覺得電影中的人物很像她生長環境中的人，也很像會走進理髮店的客人。

傅天余感謝山田對「本日公休」讚譽有加，她說，如果有機會的話，想看到山田拍攝的日本版的「本日公休」。

傅天余進一步表示，「本日公休」正在日本上映，她獲得許多日本觀眾很感人的回應，這讓她再次確信，這就是電影最偉大的力量，她會繼續努力。

駐日代表李逸洋、文化部駐日台灣文化中心主任曾鈐龍、副主任黃慧娟等人出席觀禮。

李逸洋對媒體說：「駐日代表處代表台灣民眾向導演傅天余表達恭喜和敬意。傅天余是第2位得到此獎項肯定的台灣人，這是一個至高無上的榮耀，是表彰她對電影有貢獻，以及被寄與厚望的電影人才。」

他還說：「傅天余得到這樣高度的肯定，大家都非常高興，將來她一定會有更好的作品產出，也期待未來台灣的新銳導演、很多有天分並努力的導演也能被國際看見，在國際上獲獎。」

東京影展黑澤明獎，今年由導演山田洋次、奈良橋陽子、川本三郎及東京國際電影節總監市山尚三等4名評委評選。記者會由市山尚三主持。

日本東京國際影展5日頒發黑澤明獎給台灣電影「本日公休」導演傅天余（右）及日本導演三宅唱（左）。傅天余是第2位獲黑澤明獎的台灣導演，第1位是導演侯孝賢2005年獲頒此獎。中央社記者楊明珠東京攝 113年11月6日

在記者會上，傅天余說：「十多年前到東京影展是帶著電影企畫來參加創投，那時我是一個很年輕、很新的導演，完全沒想到有一天可以得到黑澤明獎，至今仍不敢相信，非常感謝東京影展及評審委員。」

被主持人問及對黑澤明或作品有何印象時，傅天余表示，第一次看到黑澤明的作品是她就讀大學時唸日文系，當時她也是學校電影社團社長，就像做作業一樣，把黑澤明的電影全看了，其中最有感受的作品「生之慾」（1952年）。此外，她很喜歡黑澤明的自傳「蝦蟆的油」，這對她成為導演有很關鍵性的影響。

她還說，正在為下一部電影非常努力地寫劇本，常常覺得很痛苦時，會上YouTube找一段黑澤明導演的訪問。黑澤明告訴所有的導演說：「寫劇本就像爬山一樣，不要一直看著山頂，只要看著自己的腳下，一步一步往前走，有一天會走到。」她透露自己下一部電影挑戰的是心理驚悚的題材。

傅天余對於能在自己的偶像導演、台灣的國寶侯孝賢之後，再度以台灣導演身分獲黑澤明獎，倍感榮幸。

她說：「雖然此獎是對導演個人的肯定，但我很想把這份榮譽分享給台灣電影。從過去的侯孝賢『新電影』，到現在很多我的電影的同輩們，我覺得台灣電影就是我最大的養分，黑澤明獎應該是對這全部的肯定。台灣什麼故事都可以拍，我覺得這個永遠是最珍貴的地方。」

「本日公休」是講女性理髮師的電影，傅天余認為，獲得黑澤明獎有一個特別棒的意義就是可以呈現台灣的歐巴桑除了在家庭，也可以在工作上有自己活著的價值，很開心可透過這部電影及黑澤明獎傳遞這個價值。

被媒體問及想給新導演什麼意見時，傅天余答說，電影在現在這個時代跟以前應該有完全不一樣的角色與意義了，因為環境完全不一樣。但在黑澤明獎的這個場合，讓她更加地覺得電影永遠有它無法被取代的珍貴，就是一群人坐在黑暗中，一起共享著螢幕中的一個故事，一起感動、一起歡笑，這是永遠不會被取代的。

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在頒獎典禮前，傅天余與97歲的野上照代有短暫交流。野上是黑澤明的電影場記，一生伴隨著日本電影盛衰，是日本影壇乃至世界影壇的殿堂級人物。黑澤明在自傳「蝦蟆的油」導言中寫道：「野上照代…是我的左膀右臂，始終不辭勞苦地關懷我。」

傅天余在政治大學學習日本文學後，於紐約大學取碩士學位。她以小說家身分開啟職業生涯，之後轉向電影製作。在導演吳念真的指導下，開始寫電影劇本，2009年推出首部執導的電影長片「帶我去遠方」；2016年執導「我的蛋男情人」，「本日公休」是她編導的第3部電影。（編輯：唐佩君）1131106