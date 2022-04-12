金馬影后陸小芬息影20年復出 新片化身理髮店阿姨

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息影超過20年的金馬影后陸小芬（左2）以電影「本日公休」重返大銀幕，與監製吳念真（左1）、吳明憲（右1）及導演傅天余（右2）合影。（威視電影提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月12日

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（中央社記者葉冠吟台北12日電）金馬影后陸小芬息影超過20年，以電影「本日公休」務實歐巴桑重返大銀幕，經營台式男子家庭理髮店，成為施名帥、陳庭妮、方志友的媽媽，陸小芬自豪說孩子們是像到她。

片商今天發布新聞稿分享，「本日公休」由電影「帶我去遠方」、「我的蛋男情人」導演傅天余自編自導，資深導演吳念真與伯樂影業董事長吳明憲共同監製，劇本靈感取材自傅天余的家庭故事，從發想到籌備拍攝歷經3年時間，終於在日前順利殺青。

片中經營家庭理髮店超過40年的女主角「阿蕊」，角色原型便是導演的母親，電影主場景亦回到傅天余的台中老家拍攝，戲裡戲外相互呼應。

「阿蕊」一角更邀請到睽違影壇多年的金馬影后陸小芬挑大梁，當年她演出「上海社會檔案」、「瘋狂女煞星」等片，成為家喻戶曉的當紅女星，並以「看海的日子」榮獲第20屆金馬獎最佳女主角，也以主演的「桂花巷」、「晚春情事」兩度獲亞太影展影后。

傅天余表示，「很謝謝小芬姐的徹底信任，非常感動她讀完劇本立刻點頭參與演出，這部片一路走來受到許多貴人幫忙，期待接下來在戲院與觀眾見面。」

陸小芬表示，在「阿蕊」身上看見台灣傳統女性在家庭以外的韌性跟活力，「阿蕊靠己不靠人，靠著剪髮技術傳承專業職人精神之外，也把自己活成最自由的人」。

而飾演「阿蕊」子女的演員也是一時之選，大兒子是施名帥、二女兒為陳庭妮，小女兒和女婿則分別由方志友與傅孟柏飾演，也讓「媽媽」陸小芬笑說：「我的兒子、女兒、女婿都好棒，這是像到我吧。」

「本日公休」幕後團隊也集結頂尖金獎陣容，攝影指導張誌騰曾以「醉．生夢死」入圍金馬獎，執導短片「詠晴」更奪下第58屆金馬獎最佳劇情短片；一手打造「返校」、「天橋上的魔術師」場景的王誌成擔任美術指導；造型指導則是曾操刀「華燈初上」演員造型、入圍多次金馬獎肯定的許力文。

「本日公休」預計2022年底戲院上映。（編輯：張雅淨）1110412