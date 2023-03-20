黑的教育、本日公休大阪亞洲電影節獲獎 陸小芬摘最佳演員

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北20日電）第18屆大阪亞洲電影節昨晚舉辦頒獎典禮，台灣電影「本日公休」獲頒觀眾票選獎，金馬影后陸小芬摘最佳演員獎；柯震東憑藉執導的首部電影「黑的教育」獲得最具潛力創作者獎。

「本日公休」由導演傅天余改編親身故事，從理髮廳老闆娘與客人的互動，重新看見人與人之間的相處溫度，還有孩子與母親的關係；全台票房累積近新台幣1200萬。

電影公司表示，導演傅天余與演員陸小芬日前特別飛到日本與觀眾對談。陸小芬表示，拍剪頭髮的戲很辛苦，但很值得，靠著剪髮師傅陪練獲得的手藝，已經純熟到可以開理髮院。

對於電影獲得大阪亞洲電影節肯定，陸小芬說：「20年沒有白等，等了20年才等這麼好的劇本，非常感謝傅天余導演，感謝觀眾朋友的喜歡與支持。」

影片來源：伯樂影業股份有限公司 Bole Film

大阪亞洲電影節評論指出，僅是理髮剪刀的操刀就足以讓觀眾著迷，經驗豐富的演員陸小芬憑藉全程精雕細琢的演出，讓「本日公休」成為一部永載人們記憶的傑作。

另外，柯震東以「黑的教育」獲頒最具潛力創作者獎，片中演員蔡凡熙代替柯震東上台領獎。柯震東今天透過電影公司表示，「謝謝大阪亞洲電影節，感謝『黑的教育』帶我們到了台灣以外的地方，希望能一直前往更多地方。」

「本日公休」跟「黑的教育」全台上映中。（編輯：唐聲揚）1120320