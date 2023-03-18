黑的教育賣破600萬 蔡凡熙赴日攜斷指道具嚇到人

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電影「黑的教育」票房突破新台幣600萬元，導演柯震東（右起）跟演員宋柏緯、春風18日在台北送飲料感謝影迷支持。（禾豐九路娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 112年3月18日

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（中央社記者王心妤台北18日電）電影「黑的教育」票房破新台幣600萬元，導演柯震東跟演員宋柏緯、春風今天在台北送飲料感謝影迷，蔡凡熙則代表參加大阪亞洲電影節，他刻意帶著斷指道具赴日本，卻不小心嚇到電梯裡的人。

柯震東與演員宋柏緯、春風今天在西門町兌現送影迷珍珠紅茶的承諾；演員蔡凡熙則代表電影前往日本參加大阪亞洲電影節。

「黑的教育」上映日巧撞熱門韓劇「黑暗榮耀」第2季首播，這2天又遇上韓國女團BLACKPINK演唱會，被問到會不會擔心電影失焦。柯震東今天表示，每個東西都有它的命運，「我們當導演能做的就是努力去完成，把作品弄好呈現出來。」

蔡凡熙今天透過電影公司分享赴日宣傳趣事。他透露這次特別帶著片中的斷指道具到日本，進電梯時還嚇到人；一上台就拿出斷指對觀眾說：「我帶著其他演員一起來了。」拿出電影哏開玩笑，逗笑現場觀眾。

蔡凡熙分享，入行時也曾感到困惑，像是片中的角色只能隨別人安排，「去年拍攝期很想證明自己，我需要一個突破口把傷口撕開再復原，我覺得是用這幾年在演藝生涯獲得的痛苦來完整這個角色。」

「黑的教育」全台上映中。（編輯：陳政偉）1120318