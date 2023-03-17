更多編輯台推薦新聞：
日媒評選經典賽預賽AB組最佳九人 讚張育成扛「主砲」打擊猛
運動

日媒評選經典賽預賽AB組最佳九人 讚張育成扛「主砲」打擊猛

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

專訪／媽的多重宇宙導演台灣母親：放手讓孩子走自己的路
娛樂

專訪／媽的多重宇宙導演台灣母親：放手讓孩子走自己的路

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂
電影
新聞專題
電影1/300
首頁 / 娛樂

該死的阿修羅登美國 入選卡內基美隆國際影展

2023/3/17 08:26（3/17 09:17 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
電影「該死的阿修羅」預定25日在美國卡內基美隆國際影展放映，導演樓一安、演員王渝萱將以視訊參加映後座談。圖為劇照。（希望影視行銷提供）中央社記者尹俊傑紐約傳真 112年3月17日
電影「該死的阿修羅」預定25日在美國卡內基美隆國際影展放映，導演樓一安、演員王渝萱將以視訊參加映後座談。圖為劇照。（希望影視行銷提供）中央社記者尹俊傑紐約傳真 112年3月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者尹俊傑紐約16日專電）美國卡內基美隆國際影展創辦17年來首度選映台灣電影。「該死的阿修羅」預定25日放映，導演樓一安、憑本片獲金馬獎最佳女配角的王渝萱將以視訊參加映後座談。

卡內基美隆國際影展（CMU IFF）創立於2006年，由匹茲堡知名學府卡內基美隆大學（CMU）等校學生合力籌辦。每年春季以「臉」（Faces）為概念發展主題，選映14至18部國際影片，結合導演座談、舞蹈表演、美食等活動，以達文化交流與社區互動目的。

本屆影展從即日起到4月2日，主題為「變化的臉孔」（Faces of Change），希望探討影像的使用如何轉化視角、生命及世界。

「該死的阿修羅」去年3月在台灣上映，取材自社會真實事件，從一宗隨機殺人案探討家庭、職場文化、網路、階級等議題。

本片入圍第58屆金馬獎最佳原著劇本、最佳女配角、最佳新演員共3項大獎，王渝萱榮獲最佳女配角。2022年台北電影獎本片入圍9項，抱回最佳女配角、最佳編劇、最佳配樂。

「該死的阿修羅」代表台灣角逐第95屆奧斯卡金像獎最佳國際影片，推薦理由為「以獨特敘事形式探討當代隨機殺人的暴力議題，反映虛實混淆的普世現象，在人性善惡論述上體現東方思維，開放式結尾令人驚豔」，但未獲提名。（編輯：張芷瑄）1120317

#該死的阿修羅
#美國
#卡內基美隆國際影展
延伸閱讀
該死的阿修羅挑戰奧斯卡 導演：這比「咒」還恐怖該死的阿修羅樓一安錯失熱吻莫子儀機會 許願票房好就設宴回饋王渝萱闖金馬靠痛哭頓悟 感謝導演樓一安給機會王渝萱奪金馬獎最佳女配角激動落淚 願繼續當愛故事的人
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
李銘順拍做工的人胖到最高峰 天心讚用生命演戲